Kaupunki työllistää kaksisataa kesätyöntekijää

Kaikkiaan kaupungin kesätyöpaikkoja haki tänä vuonna 671 nuorta. Hakijamäärä on reilusti edellisvuosia suurempi. Vuosina 2021–2024 kesätyöhakemuksia on saatu 400–500 / kesä. Nuoret kesätyöntekijät pääsevät erilaisiin avustaviin tehtäviin, tutustumaan työelämään ja eri ammatteihin ja saavat kokemusta palkkatyöstä. Valinnassa etusijalla ovat nuoret, joille kaupunki ei ole aiemmin tarjonnut töitä. Valtaosassa tehtäviä työsuhteen kesto on kolme viikkoa.