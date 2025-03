Dystooppinen esikoisteos kuvaa uudessa maailmanjärjestyksessä selviytyvää nykyajan kaupunkilaista

Kuinka löytää koti maasta, josta on kerran jo lähtenyt? 18.3.2025 08:00:00 EET | Tiedote

Pertti Sulasalmen romaani Vieras kaikkialla on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Parikymppinen Kimmo on seurustellut jo kolme viikkoa, siis aika kauan, kun päättää muuttaa tyttöystävänsä Sirkan kanssa Ruotsiin. Eletään 70-luvun alkua, ja tuhannet nuoret lähtevät etsimään parempaa elämää lahden toiselta puolelta. Ruotsissa Kimmosta kasvaa ammattimies, rumpali, sosiaalidemokraatti, luottamusmies. Hän keskustelee omatuntonsa kanssa vaeltaessaan vuosien läpi välinpitämättömänä, vieraana itselleen ja toisille. Kuinka löytää koti maasta, josta on jo kerran lähtenyt, kun Suomi alkaa kehittyä ja paluu koittaa? Pertti Sulasalmi (s. 1952) on eläkkeellä oleva AKT:n työsuojelusihteeri. Hän on asunut 11 vuotta Ruotsissa. Sulasalmi on aiemmin julkaissut teokset: Maantiekiitäjä (2012), Harrikalla Jenkeissä (2022), Liittoherran valinta (2023) ja Liittomies matkailee (2024). SULASALMI, PERTTI : Vieras kaikkialla 398 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN 9789524170949 Ilmestymisaika: Maaliskuu 2025