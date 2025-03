Takaisinveto: Riisipuuro saattaa sisältää gluteenia

Takaisinveto: BBQ-maustetuissa siankamarasnackseissa salmonellaepäily 31.3.2025 15:13:24 EEST | Tiedote

Lidl vetää myynnistä Sol & Mar -merkin BBQ-maustettuja Chicharricos siankamarasnackseja salmonellaepäilyn vuoksi. Kyseessä on huoneenlämmössä säilytettävät tuote. Takaisinveto koskee erää parasta ennen -päivämäärällä 4.8.2025. Tuotetta on myyty Lidlissä Espanja-teemaviikolla 13.3. alkaen. Teemaviikolla on ollut myynnissä myös maustamattomia friteerattuja siankamarasnackseja, joita takaisinveto ei koske.