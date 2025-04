Eveliina Heinäluoma: Helsinki turvallisuuden ja varautumisen jättiläiseksi

"Turvallisuus on perusoikeus, ei etuoikeus. Meidän on varmistettava, että Helsinki on ja pysyy turvallisena ja varautuneena kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin. Tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä viranomaisten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan välillä sekä konkreettisia tekoja, ei pelkkiä puheita", painottaa Eveliina Heinäluoma.

Helsingin tulee ottaa johtava rooli kansainvälisessä turvallisuusyhteistyössä ja järjestää pohjoismaisten pääkaupunkien turvallisuusfoorumi, jossa jaetaan parhaat käytännöt turvallisuustyön ja varautumisen kehittämiseksi.

Poliisin ennaltaestävää työtä on vahvistettava ja kaupungilla on oltava suora yhteyshenkilö poliisille. "Emme hyväksy jengiytymistä, emmekä minkäänlaisten rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä. Jokaisen kaupunginosan turvallisuuteen on panostettava, ja erityisesti asemanseutujen on oltava turvallisia paikkoja kaikille kaupunkilaisille", Heinäluoma linjaa.

Lisäksi vanhimpien metro- ja juna-asemien remontteja on kiirehdittävä. "Turvallisuus ei ole pelkkää valvontaa ja kuria – se on myös viihtyisää kaupunkiympäristöä. Kun kaupunkitilat ovat siistejä, hyvin hoidettuja ja valaistuja, ne torjuvat tehokkaasti turvattomuuden tunnetta", Heinäluoma muistuttaa.

"Helsinki ei saa jäädä reagoimaan vasta, kun ongelmat ovat jo ovella. Meidän on oltava askel edellä ja rakennettava pääkaupunki, jossa turvallisuus on vahvalla pohjalla", hän päättää.

Heinäluoman pormestariohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä: Yhteistyon_pormestari_Eveliina-Heinaluoma_2025.pdf