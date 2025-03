Kaupunginhallitus: Tilinpäätös 2024

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa ennusteet taloudesta olivat epävarmat, sillä talouden kasvu oli viivästynyt ja työttömyysluvut olivat kasvussa. Syksyn aikana verotulojen kehityksen nähtiin kehittyvän suotuisammin ja loppuvuoden tilitykset toteutuivat vielä positiivisemmin, joten lopulta verotuloissa päästiin talousarviolukuihin. Vaikka verotulot lopulta toteutuivat talousarvion mukaisesti, on muistettava, että verotulot laskivat edellisvuodesta yli 80 milj. euroa. Samaan aikaan kaupungin kulut ja investoinnit kasvoivat, lisäksi oli paikoin merkittäviä ylityksiä talousarvion toteutumisessa. Kaupungin talous on uudessa tilanteessa ja sote-uudistuksen siirtymäaika on käynnissä. Kuitenkin uutta valtionosuusuudistusta suunnitellaan ja esiin on nostettu sote-erät, jotka verotulojen menetysten kompensaatioeränä ovat Espoolle kriittiset.

Kaupungin tulos oli n. 105 milj. euroa, mikä on 50 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Tulosta paransivat rahoitustuotot, jotka toteutuivat lähes 40 milj. euroa talousarviota parempana. Kokonaisuudessaan kaupunki sai rahoitustuottoja n. 60 milj. euroa, joten niiden merkitys viime vuoden tuloksen muodostumisessa on merkittävä.

Verorahoitusta kertyi 1 226 milj. euroa. Verorahoitus (verotulot ja valtionosuudet) ylitti lopulta alkuperäisen talousarvion 4,2 milj. eurolla.

Vuosikatteeksi muodostui 306,7 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi 104,8 milj. euroa.

Kaupungin nettoinvestoinnit olivat yhteensä 330 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta. Toiminnan ja investointien rahavirta oli n.19 milj. euroa negatiivinen, vuosikate ei riittänyt investointien rahoitukseen. Rahavirta toteutui kuitenkin alkuperäistä talousarviota parempana. Tulosta paransivat rahastojen tuotot, jotka pääosin ohjataan rahastoihin ja ne eivät suoraan paranna palvelutuotannon rahavirtaa.

Talousarviolainoja ei nostettu hyvän kassatilanteen ansiosta. Lainakantaa lyhennettiin 47,3 milj. eurolla.

Konsernin tulos vuonna 2024 oli 35 milj. euroa ylijäämäinen. Vuosikate pieneni edellisvuodesta 143 milj. euroa johtuen kasvaneesta toimintakatteen alijäämästä ja pienentyneistä verotuloista.

Konsernin investointiohjelma jatkui edellisvuosien tapaan mittavana. Koko Espoo-konserni investoi vuonna 2024 418 milj. eurolla. Kaupungin osuus konsernitilinpäätökseen yhdisteltävistä bruttoinvestoinneista oli 264 milj. euroa ja konserniyhteisöjen 154 milj. euroa.

Valtuuston käsiteltävänä tilinpäätös on 28.4.2025.

Tilinpäätös 2024 esityslistan liitteenä

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2024 helmikuun kuukausiraportin.

Tapiolan kulttuuriaukion asemakaava etenee valtuustoon

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kulttuuriaukion - Kulturplatsen asemakaavan muutoksen Tapiolassa. Tavoitteena on kehittää Tapiolan Kulttuuriaukion ympäristöä monimuotoiseksi kulttuurin, palvelujen ja liike-elämän kokonaisuudeksi, johon tulee myös jonkin verran asumista. Kulttuurikeskusta laajennetaan uudella esityssalilla, joka tulee pääosin Espoon kaupunginteatterin käyttöön. Kulttuuriaukio muutetaan viihtyisäksi monitoimiaukioksi. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset, kulttuurikeskus, Keskustorni, Tapiontorin liikekeskus ja infokioski suojellaan. Keskusaltaan jääpuutarhan tukitoimintorakennukselle osoitetaan pysyvä sijainti ja toteutus kaupunkikuvaan sopivalla tavalla.

Asemakaavan muutoksen kokonaisrakennusoikeus on noin 53 000 k-m2. Tästä uudisrakentamisen osuus on 26 000 k-m2. Purettavien rakennusten myötä alueelta poistuu noin 8 000 k-m2. Kokonaisuudessaan rakennusoikeuden määrä nousee noin 18 000 k-m2.

Asemakaavan muutoksen taustalla on kaupunginhallituksen päätös 20.9.2021 uuden esityssalin toteuttamisesta Espoon kulttuurikeskukseen. Valtuusto hyväksyi 21.11.2022 kulttuurikeskuksen teatterin hankesuunnitelman.

Espoon Asunnot Oy:n peruskorjaushankkeille myönnettiin takauksia

Kaupunginhallitus päätti myöntää Espoon kaupungin omavelkaiset takaukset Espoon Asunnot Oy:n peruskorjaushankkeiden lainoille neljään peruskorjauskohteeseen. Peruskorjauskohteet sijaitsevat Olarissa, Kivenlahdessa ja Leppävaarassa.

Espoon kaupunki omistaa Espoon Asunnot Oy:n 100 prosenttisesti ja yhtiö kuuluu Espoon tytäryhteisönä Espoo-konserniin, joten kunta voi kuntalain 129 §:n mukaan myöntää takauksen velasta.

--

Esittelijä poisti asian 27 (Valtuustoaloite purkumateriaalien kierrätyssuunnitelmien edellyttämisestä asemakaavoissa), joten se siirtyy käsiteltäväksi myöhemmin.

Kaupunginhallitus päätti käyttää otto-oikeutta kaupunginjohtajan päätökseen lyhennysvapaan myöntämisestä Esport Arena Oy:lle annetulle lainalle maaliskuussa 2025.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat