”Nuorista välittäminen todeksi” – Henna Hopia ehdottaa Helsingille paikallistoimijuuden vahvistamista ja nuorten AI-alustaa

Lehdistötiedote 31.3.2025

Nuorten tilanne Helsingissä on huolestuttava ja merkittäviä parannuksia tarvitaan, peräänkuuluttaa Henna Hopia, kokoomuksen kunnallisvaaliehdokas Helsingissä.

”Mielenterveysongelmat, huumeet ja jengirikollisuus uhkaavat nuoriamme. Koulukiusaamista ei olla pystytty ehkäisemään tarpeeksi. Emme saisi hukata yhtäkään lasta tai nuorta. Meillä on paljon hyviä aikomuksia, mutta emme tavoita kaikkia nuoria. Välittämisen kulttuuri täytyy saada nuorille todeksi!” Hopia sanoo.

”Helsinki on iso ja eri alueilla on erilaiset haasteet. Paikallisten nuorten asiat ja ongelmat tunnetaan parhaiten paikallisesti, joten paikallistoimijuutta vahvistamalla joka puolella Helsinkiä saataisiin kunkin alueen nuorista paremmin koppia. Stadiluotsin vahvistaminen voisi toimia tässä; viesti kulkisi alueilta kaupunkiin ja päinvastoin, eikä juuttuisi eri toimialojen siiloihin. Stadiluotsin toiminta-alue vaan on kovin laaja, joten kaupunki voisi tarjota tähän lisää resursseja”, Hopia ehdottaa.

Kaikki samalta AI-alustalta

Hopia kehottaa astumaan tälle vuosikymmenelle: Hyödynnetään tekoälyä nuorten palveluissa!

”Meillä on jo paljon palveluita ja mahdollisuuksia nuorille, mutta niitä voi olla vaikea löytää. AI-alusta toisi ne kaikki helposti saataville! Nuori voisi kuvata alustalla tilanteensa, ja tekoäly voisi suositella sopivia palveluita – oli kyse sitten nuorisotaloista tai mielenterveyspalveluista. Tällaista AI-alustaa ei olisi erityisen kallista tai vaikeaa rakentaa, ja anonymiteettikin olisi helposti turvattavissa. Samalla sen tarjoama helppous olisi nuorille arvokasta. Jossain vaiheessa tätä voisi laajentaa muihinkin palveluihin, mutta nuoret voisivat toimia tässä luontevina pioneereina”, ajattelee muun muassa ohjelmistoyritysten kanssa viestinnän ammattilaisena työskentelevä Hopia.

Tilaisuuteen osallistunut tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie pitää tärkeänä, että nuorille on kunnissa ja kaupungeissa kohdennettuja palveluita, koulussa ja nuorten arjessa on välittäviä aikuisia ja mielekästä tekemistä, kuten hyviä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

”Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme. Vahvistamme hallituksessa monilla toimilla esimerkiksi nuorten mielenterveyttä. Laajennamme nuorten harrastusmahdollisuuksia esimerkiksi kerhoihin ja taidevierailuihin toiselle asteelle. Uudistamme oppimisen tukea sekä säädimme lasten ja nuorten terapiatakuun, joka tulee vihdoin voimaan toukokuun alussa. Lisäksi uudistamme psykoterapeuttien koulutusta ja luomme uuden koulutuksen matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta laajennamme toiselle asteelle oppimisen tukitoimia ja sujuvoitamme nuorten pääsyä korkeakoulutukseen”, ministeri Talvitie kertoo.

”Nuoret tarvitsevat välittäviä yhteisöjä ja luotettavia, kannustavia aikuisia. Nuorten kanssa toimivien aikuisten aikaa vapautuu nuorisotyöhön, jos pystymme hyödyntämään tekoälyä nuorten palvelutarjonnassa. Sitä kautta nuoret löytävät heitä varten suunnitellut palvelut oikea-aikaisesti ja silloin, kun niitä eniten tarvitsevat”, ministeri Talvitie jatkaa.

Oulunkylässä saatiin nuorisotalo vauhtiin – miksei muuallakin?

Pekka Rintala tunnetaan monipuolisesta työstään niin yhteiskunnan paremman varautumisen kuin nuorisotyönkin hyväksi – hän toimii myös Oulunkylän toimijaverkostossa. Hopia on tutustunut Oulunkylän toimijaverkostoon ja pitää sitä mainiona esimerkkinä, kuinka eri toimijat yhdistävät voimansa ja tarjoavat nuorille mielekästä tekemistä ja apua. Mukana verkostossa on järjestöjä, kouluja ja stadiluotsin kautta myös kaupunki.

”Meillä Oulunkylässä stadiluotsi toimii sihteerinä toimijaverkostossamme ja on linkkinä kaupunkiin. Lisäpanostus stadiluotseihin tuottaisi paljon hyvää ympäri Helsinkiä. Myös ajatus tekoälypohjaisesta alustasta kuulostaa hyvältä, sillä olemme Oulunkylässäkin pähkäilleet, kuinka tavoittaisimme nuoret. Varsinkin he, jotka tukea eniten tarvitsevat”, Rintala tukee Hopiaa.

Oulunkylän toimijaverkostolla on käynnistynyt Turvallinen aikuinen –projekti, jonka tavoitteena on kiusaamisen ehkäiseminen ja välittämisen kulttuurin edistäminen. Toimijaverkoston käytännön työtä on muun muassa osallistuminen Oulunkylän nuorisotalon toimintaan viikonloppuisin, jolloin tarve on suurin. Miksei muuallakin pyrittäisi samaan?

”Kannatan nuorisotaloja joka alueelle ja niihin kunnollista viikonlopputoimintaa. Lisäksi pitää saada esimerkiksi koulutiloja enemmän lasten ja nuorten harrastuskäyttöön. Harrastaminen koulun tiloissa koulupäivän jälkeen keventää myös perheiden kuormitusta. Tavoitteena pitää olla ainakin yhden hyvän harrastuksen tarjoaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle. Nuoriin satsaaminen kannattaa terveyden, turvallisuuden ja koko tulevaisuutemme vuoksi”, Hopia listaa.

”Esimerkiksi vapaapalokuntatoiminta, jossa on tekemisen meininkiä, voisi kiinnostaa myös vaikka maahanmuuttajanuoria. Olenkin sanonut, että tarjotaan nuorille ”hyviä jengejä” pahojen sijaan. Tämä antaisi nuorten elämään mielekkyyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaisi samalla myös yleistä turvallisuutta”, korostaa Hopia.

Henna Hopia järjesti pyöreän pöydän keskustelun ”Nuorille hyvinvointia – miten luomme välittämisen kulttuuria?” ministeri Talvitien ja alan asiantuntijoiden kanssa Lapinlahteen Lähteellä maanantaina 31.3. klo 17-18.

Lisätiedot:

Henna Hopia, kuntavaaliehdokas (kok), 045 601 8886, henna@hennahopia.fi

Emmi Venäläinen, tiede- ja kulttuuriministeri Talvitien erityisavustaja, 050 453 2773, emmi.venalainen@gov.fi

Pekka Rintala, Oulunkylän toimijaverkosto, 0400 511 624, pekka.rintala@iki.fi