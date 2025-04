Myyrmäkeen nousee Euroopan ensimmäinen siirrettävä jalkapallostadion – 25 000 katsojaa vetävällä stadionilla pelataan jo ensi lokakuussa

Expandia Moduulit Oy on vuonna 2018 perustettu osakeyhtiö, joka toimittaa väliaikaisia asiakaskohtaisesti räätälöityjä tilaratkaisuja niin yritysten kuin julkisen puolen tarpeisiin. Yrityksen emoyhtiö on ruotsalainen vuonna 1987 perustettu perheyritys Expandia Moduler AB, joka on alallaan suurin toimija Ruotsissa. Expandia Moduler AB:llä on tytäryhtiöt Suomen lisäksi Norjassa ja Tanskassa.