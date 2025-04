Keski-Suomen pelastuslaitos

Jatkotiedote 1.4.2025

Rakennuspalo, suuri, Rekitie, Jämsä

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Rekitielle Jämsään hieman kahden jälkeen tiistain vastaisena yönä. Kyseessä on noin 1400 neliöinen teollisuushalli, jossa on säilytetty erilaista liikenne- ja henkilönostinkalustoa. Raivaustöiden yhteydessä havaittiin palon levinneen peltikaton alla olevaan eristeeseen. Palo on saatu rajattua hallin päätyosaan, mutta sammutus- ja raivaustyö on hidasta ja jatkuu kohteessa aamuun asti.

Lisätietoja: klo 6.30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112