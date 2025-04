Mehiläinen laajenee kahteen uuteen maahan yritysostojen kautta

Regina Maria on Romanian johtava terveyspalveluyhtiö, joka tarjoaa noin 300 yksikössä 11 000 ammattilaisen voimin laajat lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut yli 2 miljoonalle asiakkaalle vuosittain. Regina Marian sisaryhtiö MediGroup on puolestaan Serbian johtava toimija yksityisten terveyspalveluiden markkinalla noin 100 yksiköllä ja yli 2 500 henkilöstömäärällä. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 550 miljoonaa euroa vuonna 2024. Myyjänä yrityskaupassa on pääomasijoittaja MidEuropa.

Regina Maria ja MediGroup ovat tunnettuja korkeasta laadustaan ja työstään terveyspalveluiden kehittämisessä. Yhtiöiden palveluvalikoimat ja liiketoimintamallit ovat yhteneväisiä Mehiläisen kanssa, mikä tarjoaa vahvan pohjan tulevalle yhteistyölle. Regina Maria on Romanian ainoa terveyspalvelutoimija, jonka viisi sairaalaa on kansainvälisesti akkreditoitu. Sen saama Joint Commission International (JCI) -akkreditointi kuvaa sairaaloiden kansainväliset potilasturvallisuuden ja laadun standardit täyttävää korkeaa tasoa. Regina Marian yrittäjähenkinen johto on kasvattanut yhtiön liikevaihdon yli kymmenkertaiseksi viimeisen 15 vuoden aikana, kasvun ollessa suurelta osin orgaanista. Yhtiöiden johto jatkaa yrityskaupan jälkeen entisissä tehtävissään.

Yritysostojen yhteydessä Mehiläinen kerää uutta oman pääoman ehtoista kasvurahoitusta kansainvälisen pääomasijoittajan Hellman & Friedmanin (H&F) noustessa CVC:n rinnalle Mehiläisen merkittäväksi omistajaksi. H&F on sijoittanut Eurooppaan 25 vuoden ajan ja sillä on laajaa kokemusta terveydenhuoltosektorilta. Mehiläisen muita merkittäviä suoria omistajia ovat yhtiön johto ja avainhenkilöt sekä suomalaiset instituutiot Varma, Valtion Eläkerahasto ja Ilmarinen.

Mehiläisen tavoitteena on kasvaa kannattavasti Suomessa ja kansainvälisesti kehittämällä korkealaatuisia sosiaali- ja terveyspalveluita, investoimalla palveluverkoston laajentamiseen, skaalaamalla yhtiön ohjelmistoliiketoimintaa ja tekemällä strategisia yritysostoja nykyisillä sekä uusilla markkina-alueilla. Nyt solmittu yli 2 miljardin euron oman pääoman ehtoinen rahoituskierros on yksi historian suurimpia, ellei suurin suomalaisen yrityksen yksittäinen kansainvälinen pääomasijoituskierros*. Uudella oman pääoman ehtoisella rahoituksella ja tätä täydentävällä lainapääomalla rahoitetaan paitsi nyt solmitut yrityskaupat ja omistusjärjestelyt, varaudutaan myös Mehiläisen start-up tytäryhtiö BeeHealthyn ohjelmistoliiketoiminnan nopeaan kansainväliseen kasvattamiseen.

Janne-Olli Järvenpää, Mehiläisen pitkäaikainen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen on tyytyväinen yritysostoihin ja laajentuneeseen omistuspohjaan: ”Regina Maria on yksi Euroopan nopeimmin kasvaneista ja laadukkaimmista terveydenhuollon palveluntuottajista, ja yhtiön johdossa on alan parhaita ammattilaisia. Olemme jo vuosia seuranneet tarkasti yhtiön kehitystä ja olen erittäin iloinen yritysoston mahdollisuudesta. Myös MediGroup on markkinallaan johtava toimija korkealla laadullaan. On hienoa saada CVC:n rinnalle sijoittajaksi Hellman & Friedman, joka tuo mukanaan merkittävää kansainvälisen terveydenhuoltosektorin osaamista.”

"Olemme innoissamme mahdollisuudesta olla mukana toteuttamassa edistyksellistä strategiaa, jonka keskiössä ovat potilaskeskeinen hoito ja digitalisaation hyödyntäminen. Yhteistyö Mehiläisen kanssa tuo vahvan tuen palveluiden kehitystyölle Romaniassa ja Serbiassa, ja mahdollistaa kasvun jatkamisen”, kommentoi Fady Chreih, Regina Marian toimitusjohtaja ja MediGroupin hallituksen puheenjohtaja.

"Janne-Olli on yhdessä muun johtoryhmän kanssa tehnyt valtavan muutostyön Mehiläisessä viimeisen 10 vuoden aikana, onnistuen samalla säilyttämään yrityksen menestykselle olennaisen, ainutlaatuisen yrittäjähengen ja asiakaskeskeisen kulttuurin”, sanoo Søren Vestergaard-Poulsen, CVC:n Managing Partner. ”Mehiläinen on edelläkävijä digitaalisaatiota hyödyntävien avoterveydenhuollon palveluiden tuottajana, ja vahvasti sitoutunut laatuun sekä hoidon jatkuvuuteen. Odotamme innolla, että pääsemme yhdessä Mehiläisen ja Regina Marian johtoryhmien kanssa edistämään seuraavaa kasvuvaihetta. Toivotamme myös Hellman & Friedmanin lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme,” toteaa Lave Beck-Friis, CVC:n Senior Managing Director.

"Mehiläisellä on pitkä historia erinomaisten terveyspalveluiden palveluntuottajana, ja sen liiketoiminta on kehittynyt vahvasti vaiheesta toiseen", sanovat Hunter Philbrick ja Stefan Goetz, Hellman & Friedmanin partnerit. "Mehiläisen integroitu toimintamalli on edelläkävijä terveydenhuollossa, ja tarjoaa ylivoimaisia tuloksia potilaiden hoidossa. Olemme innoissamme päästessämme tukemaan Janne-Ollia ja Mehiläisen tiimiä kasvussa ja laajentumisessa ympäri Eurooppaa."

Mehiläisellä on entuudestaan terveyspalveluiden tuotantoa Suomessa, Virossa, Liettuassa, Ruotsissa ja Saksassa. Nyt allekirjoitettujen yritysostojen myötä Mehiläinen-konserniin siirtyy uutta henkilöstöä yli 8 000 kokoaikaisen työntekijän verran. Yhdistettynä Mehiläisen vuoden 2024 lukuihin, nousee konsernissa työskentelevien henkilöiden määrä noin 54 000:een, vastaten noin 26 000 kokoaikaista työntekijää. Tällä maailmanlaajuisella henkilöstömäärällä Mehiläinen kasvaa Suomen neljänneksi suurimmaksi työnantajayritykseksi Nokian, Koneen ja Nordean jälkeen**. Suomessa Mehiläinen on jo suurin yksityinen työnantaja. Yhtiö on myös yksi suurimmista yksityisistä työnantajista Virossa ja Liettuassa sekä jatkossa myös Romaniassa ja Serbiassa.

Mehiläisen terveyspalveluiden tuotannosta reilusti yli puolet kansainvälisillä markkinoilla

Yritysostojen jälkeen Mehiläinen-konserniin kuuluvat yritykset tuottivat 2024 aikana yhteensä noin 10 miljoonaa lääkärikäyntiä, noin 30 miljoonaa laboratorioanalyysiä ja yli 1,5 miljoona kuvantamisen tutkimusta.

Konsernilla on yritysostojen jälkeen noin 1400 toimipistettä seitsemässä eri maassa. Leikkaussalikapasiteetti kasvaa 140 saliin ja esimerkiksi MRI ja CT/PET-CT laitekanta ylittää 120 laitetta.

Konsernin palveluita käytti vuoden 2024 aikana yhteensä noin 5 miljoonaa ihmistä, joista lähes 4 miljoonaa oli rekisteröitynyt myös digitaalisten palveluiden käyttäjiksi.

Konsernin työterveyshuollon piirissä oli yhteensä yli 1,6 miljoonaa työntekijää ja julkisten perusterveydenhuollon palveluihin oli listautunut noin 0,8 miljoonaa henkilöä.

Erikoissairaanhoidon tuotantoa Mehiläisellä on kaikissa toimintamaissa, ja suun terveydenhuollon palveluita kaikkialla muualla paitsi Saksassa ja Ruotsissa.

Konsernin indikatiivinen pro forma -liikevaihto vuonna 2024 oli noin 2,76 miljardia euroa ja kertaeristä oikaistu liikevoitto (Operating EBITA) noin 0,37 miljardia euroa.





Näiden toimintalukujen perusteella Mehiläisen voidaan arvioida olevan Euroopan suurin ja digitaalisesti edistyksellisin yksityinen avoterveydenhuollon palveluiden tuottaja.

*Kaikki pääomasijoitukset yhteensä kaikkiin suomalaisiin yrityksiin vuonna 2023 olivat noin 1.9 miljardia euroa (Lähde: Pääomasijoittajat). Tätä ennen Suomen historian suurin kasvuyhtiön keräämä rahoituskierros on ollut noin 0,5 miljardia euroa vuonna 2022 (Yhdysvaltalaisen Blackstone pääomasijoitusyhtiön johtama sijoitus Relexiin, Lähde: HS 17.2.2022)

**Lähde: Talouselämä 500 Selvitys (2024)

***Mehiläinen-konserni, Regina Maria, MediGroup, InMedica

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 115-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Mehiläinen palvelee vuosittain 2,2 miljoonaa asiakasta ja sen 890 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 37 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluita Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Saksassa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. www.mehilainen.fi



Regina Maria on lääketieteellisen laadun johtava toimija Romaniassa ja maan ainoa yksityinen terveyspalveluverkosto, jolla on viisi kansainvälisesti akkreditoitua sairaalaa. Kokonaisuutenaan yhtiöllä on 22 akkreditointia, joka on ainutlaatuinen saavutus Keski- ja Itä-Euroopassa ja osoitus Regina Marian jatkuvasta sitoutumisesta lääketieteelliseen huippuosaamiseen ja potilasturvallisuuteen. Viimeisen vuosikymmenen aikana Regina Marian lääkäreille on annettu yli 960 000 arvostelua palautejärjestelmän kautta, keskimääräisen arvosanan ollessa 9,63. Regina Maria on myös terveydenhuollon digitalisaation johtava toimija Romaniassa, ja sen terveyssovellus on alan ladatuin ja käytetyin sovellus yli 1,7 miljoonalla käyttäjällä.

MediGroup on Serbian johtava yksityinen terveyspalvelutoimija. Vuonna 2013 perustettu MediGroup on kasvanut muutamasta sadasta työntekijästä yli 2 500 omistautuneen ammattilaisen tiimiksi. MediGroupin valtakunnalliseen verkostoon kuuluu 16 lääkärikeskusta ja poliklinikkaa, sairaala, kolme erikoistunutta sairaalaa, neljä diagnostiikkakeskusta ja yli 75 laboratoriota. MediGroup tarjoaa kattavan valikoiman terveyspalveluja lähtien ennaltaehkäisevistä tarkastuksista ja diagnostisista tutkimuksista aina edistyneisiin kirurgisiin toimenpiteisiin. Verkoston toimintaa ohjaavat sitoutuminen huippuosaamiseen ja parhaaseen lääketieteelliseen hoitoon, uusimpien standardien noudattaminen sekä teknologian hyödyntäminen.

CVC on johtava kansainvälinen pääomasijoittaja, jolla on 30 toimipisteen verkosto EMEA-alueella, Amerikoissa ja Aasiassa, ja hallinnoitavia varoja noin 200 miljardia euroa. CVC:llä on seitsemän toisiaan täydentävää strategiaa, jotka kattavat pääomasijoitukset, jälkimarkkinat, luotonannon ja infrastruktuurin, ja joihin CVC:n rahastot ovat saaneet sitoumuksia noin 249 miljardin euron arvosta maailman johtavilta eläkerahastoilta ja muilta institutionaalisilta sijoittajilta. CVC:n pääomasijoitusstrategian hallinnoimat tai neuvomat rahastot ovat sijoittaneet yli 140 yhtiöön maailmanlaajuisesti. Näiden yhtiöiden yhteenlasketut vuotuiset liikevaihdot ylittävät 162 miljardia euroa ja ne työllistävät yli 580 000 henkilöä. Lisätietoja CVC:stä saat osoitteesta: https://www.cvc.com/. Seuraa myös LinkedInissä.

Hellman & Friedman on arvostettu kansainvälinen pääomasijoittaja, jonka ainutlaatuinen toimintamalli keskittyy rajalliseen määrään suuria pääomasijoituksia korkealaatuisissa kasvuyrityksissä. H&F pyrkii yhteistyöhön maailman eturivin johtoryhmien kanssa, joille sen vahva toimialaosaaminen, pitkäjänteisyys sekä kumppanuuteen perustuva lähestymistapa mahdollistavat yritysten menestystä. H&F kohdistaa sijoituksensa erinomaisiin yrityksiin valituilla toimialoilla kuten teknologia- ja rahoitusalat, terveydenhuolto, kuluttajaliiketoiminta ja vähittäiskauppa sekä informaatio-, sisältö- ja liiketoimintapalvelut. Perustamisvuodestaan 1984 lähtien H&F on sijoittanut yli 100 yritykseen, ja se hallinnoi 30. syyskuuta 2024 yli 115 miljardin dollarin varoja. Lisätietoja H&F:n sijoitusfilosofiasta ja kestäviin tuloksiin tähtäävästä toimintamallista löytyy osoitteesta www.hf.com.