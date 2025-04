Pohjoismaiden tullien pääjohtajat vierailivat Ukrainassa – tulliyhteistyötä vahvistetaan

Tulli paljasti rikollisorganisaation marihuanan maahantuonnin ja levitystoiminnan Uudellamaalla 21.3.2025 08:21:00 EET | Tiedote

Tulli on tutkinut marihuanan maahantuonti- ja levitysorganisaatiota vuoden 2024 keväästä lähtien. Rikollisryhmän toiminta on ollut suunnitelmallista, järjestelmällistä, peiteltyä ja sen toimintaan on osallistunut useita henkilöitä.