Keskusta käy vaaleihin oman biisin tahdissa - kuuntele nyt Spotifyssa

Kaikkonen: Jättipäiväkodit kuriin vaikka lain voimalla 22.3.2025 12:01:56 EET | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen haluaa päiväkotien suuryksiköiden rakentamisen kuriin lailla. Suomeen on viime vuosina rakennettu useita yli 200, jopa yli 300 lapsen päiväkoteja. Kaikkosen saama palaute vanhemmilta sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta on selkeä: Jättipäiväkodit eivät sovi perheiden, lasten tai työntekijöiden tarpeisiin yhtä hyvin kuin kohtuullisen kokoiset lähipäiväkodit. Samaa sanovat myös tutkijat. Kaikkonen esittää uusien päiväkotien kokokatoksi sataa lasta. Olen huolissani varhaiskasvatuksen suunnasta. Vanhempien sekä ammattilaisten kasvava kritiikki jättipäiväkoteja kohtaan on otettava vakavasti. Taaperot eivät kuulu satojen lasten liukuhihnatehtaaseen, jossa pukeminen ja syöminen ovat stressaavaa minuuttipeliä, jossa tilaa lasta kohden on vähän ja ärsykkeitä paljon, ja jossa päiväkodin lapset ja työntekijät eivät tunne toisiaan. On aika lopettaa pikkulasten sullominen turpoaviin jättipäiväkoteihin ja rajata päiväkotien kokoa. Näin palvelut olisivat läh