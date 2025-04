Ulkomaiset investoinnit Suomeen laskivat – Euroopassa historiallisen jyrkkä pudotus

Suomi ei ole täysin välttynyt investointimäärien laskulta, mutta pudotus on merkittävästi pienempi kuin monessa muussa Euroopan maassa. Lasku oli huomattava erityisesti Saksassa (-60 %), Italiassa (-35 %) ja Espanjassa (-13 %). Vaikka Suomen pudotus oli selvästi lievempi, se osoittaa silti investointi-ilmapiirin haasteellisuuden ja kilpailun kiristymisen vaikutukset myös täällä. Viimeksi näin alhainen määrä Suomeen tulleita uusia ulkomaisia yrityksiä kirjattiin vuonna 2014.

– Investointien laskuun vaikuttavat useat tekijät, kuten globaalin talouden epävarmuus, korkeat korot sekä yritysten varovaisuus uusien sijoitusten suhteen. Kansainvälinen kilpailu investoinneista on kiristynyt, ja monet maat ovat ottaneet käyttöön aiempaa aggressiivisempia investointikannustimia. Toisaalta Suomen vakaus ja kilpailukykyiset toimintaympäristötekijät auttoivat pitämään investointien määrän markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla, Invest in Finlandin johtaja Antti Aumo selittää.

Uusien investointien lisäksi Suomessa jo toimivat ulkomaisomisteiset yritykset tekivät Invest in Finlandin seurannan mukaan 130 jatkoinvestointia Suomeen vuonna 2024. Eniten jatkoinvestointeja sijoittui Cleantech-, Terveys- ja ICT-sektoreille. Jatkoinvestoinnit kertovat luottamuksesta Suomen toimintaympäristöön. Ne osoittavat, että Suomessa jo toimivat ulkomaisomisteiset yritykset näkevät maassa pitkän aikavälin mahdollisuuksia ja kilpailukykyä.

– On rohkaisevaa nähdä, että jo Suomessa toimivat yritykset laajentavat toimintaansa, mutta myös näistä jatkoinvestoinneista käydään kova kansainvälinen kilpailu. Meidän on varmistettava, että Suomi pysyy houkuttelevana toimintaympäristönä ja että yritykset haluavat jatkaa kasvuaan täällä. Sääntelyprosessien selkeyttäminen ja nopeuttaminen on tärkeää, Aumo jatkaa.

* Tilastoinnissa välitystaloudet, kuten Luxemburg, on jätetty pois laskuista. https://unctad.org/publication/global-investment-trends-monitor-no-48

Valuuttamääräiset tilastot saadaan Suomen osalta Tilastokeskukselta syyskuussa 2025.