Pirkanmaan hyvinvointialueen digipalveluista saa tietoa etäinfossa 9.4.

Tilaisuuden aikana osallistujilla on mahdollisuus keskustella digipalveluista ja kysellä tarkemmin niiden käytöstä. Tilaisuudessa perehdytään esimerkiksi OmaPirhan eli hyvinvointialueen yleisen digitaalisen asioinnin ja digiklinikan käyttöön. Pirkanmaan hyvinvointialueen digikehittämisen asiantuntijat sosiaali- ja terveyspalveluista ovat paikalla kertomassa palveluista ja vastaamassa osallistujien kysymyksiin.

Tilaisuus on avoin kaikille eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Siihen osallistutaan verkossa Teams-alustalla. Osallistumiseen tarvitaan älypuhelin, tietokone tai tabletti.

Osallistumislinkki on julkaistu sivulla pirha.fi/digitutuksi.



Pirkanmaan hyvinvointialueen digipalveluja on kehitetty Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRP) Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintavoilla (HOPPU) -hankkeessa. Hanke saa rahoituksensa Euroopan unionin kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.