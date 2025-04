Psykologi Pekka Järvinen haastaa uutuuskirjassaan aivokeskeisen ajattelun

Viime vuosikymmeninä aivotutkimuksen suosio on kasvanut, mutta samalla on syntynyt harhaanjohtava käsitys, että aivot yksinään määrittävät tunteemme, ajattelumme ja käyttäytymisemme. Psykologi Pekka Järvinen kritisoi tätä näkemystä kirjassaan Mieleni minut tekevi. Hän palauttaa keskiöön ihmismielen ja minän merkityksen. Kirja tarjoaa lukijalle välineitä itsetuntemuksen kasvattamiseen sekä auttaa ymmärtämään, kuinka mielen ja minän toiminta ohjaa ihmistä.

"Muodikas aivopuhe on syrjäyttämässä ihmismielen. Aivotutkijat kertovat, mitä kaikkea aivot saavat ihmisen tekemään. On syntynyt virheellinen kuva, että synapsit määrittävät, keitä olemme, mitä teemme ja tunnemme", Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa kyse voi joskus olla suoranaisesta "neurovedätyksestä".

”Me emme ole yhtä kuin aivomme. Kaukana siitä. Me ohjaamme itse itseämme. Me olemme mielemme emmekä aivosolujen luomuksia."

Mieleni minut tekevi käsittelee ihmisen käytöstä monien psykologisten ilmiöiden kuten narsismin, perfektionismin, kateuden ja masennuksen kautta. Järvinen havainnollistaa tekstiä selkein esimerkein, jotka tekevät lukukokemuksesta oivaltavan ja antoisan.

Kirja on suunnattu kaikille ihmismielestä ja psykologian perusteista kiinnostuneille. Se sopii erityisesti niille, jotka haluavat kehittää itsetuntemustaan ja ihmissuhdetaitojaan sekä niille, jotka työskentelevät ihmissuhdeammateissa, kuten hoito-, terapia-, valmennus-, opetus- ja HR-tehtävissä. Kirja toimii myös erinomaisena oheislukemistona alan opiskelijoille.

Mieleni minut tekevi rohkaisee lukijaa pohtimaan ihmismielen monimuotoisuutta syvällisesti. Se muistuttaa, että aivot eivät ajattele, tunne tai rakasta – sen tekee ihminen mielellään.

Tekijästä

Pekka Järvinen on psykologian lisensiaatti, ryhmäpsykoanalyytikko ja teologian maisteri. Hän on kouluttanut ja valmentanut kymmeniä tuhansia johtajia ja työyhteisöjen jäseniä ja kuuluu Talouselämä-lehden mukaan Suomen vaikutusvaltaisimpien kouluttajien joukkoon. Järvinen on kirjoittanut kymmenen suosittua teosta ihmisten johtamisesta ja saanut Aalto-yliopiston Tiedonjano-tunnustuksen työstään.

Kirja on heti arvosteluvapaa.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323