Ravintolan on kerrottava lihan alkuperä kirjallisesti

Miljoonien tukipotti itäisen Suomen matkailuun – mutta miksi toimenpiteitä ei näy? 19.3.2025 09:37:06 EET | Tiedote

Itäisen Suomen matkailuyritykset kamppailevat kannattavuuden kanssa, ja tilanne on ollut muuta maata haastavampi jo pidemmän aikaa. Ulkomaisten matkailijoiden määrä on vähäinen, eikä investointimahdollisuuksia juuri ole. Samaan aikaan alueella on ainutlaatuisia luontokohteita ja kasvavaa kiinnostusta ruokamatkailuun – mahdollisuuksia olisi, mutta niitä ei hyödynnetä täysimääräisesti. Valtioneuvosto on myöntänyt kolme miljoonaa matkailun kansainväliseen markkinointiin, mutta rahoituksen käyttöönotto on viivästynyt. Itäisen Suomen matkailun elpyminen tarvitsee nyt konkreettisia tekoja ja vahvempaa yhteistyötä.