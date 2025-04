Jylhäsalmella ja Rantakylässä aurinko paistaa aina

J.S. Meresmaan ja Elina Äijälän Pimeänkynsi Lasten LukuVarkaus -kisan finaaliin! 20.2.2025 13:15:00 EET | Tiedote

Pimeänkynsi on vangitsevasti kuvitetun nuorten kauhusarjan ensimmäinen osa. Lasten LukuVarkaus -palkintoehdokkaat on valittu vuonna 2024 ilmestyneiden lastenromaanien joukosta, ja palkintosumma on 3 500 euroa.