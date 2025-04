Kupoli on Suomen paras uusi cocktailbaari – tähtää maailman huipulle

Helsingin kattojen ylle, uuden NH Collection Grand Hansa -hotellin kupolitornin huipulle avautunut Kupoli on valittu Suomen parhaaksi uudeksi cocktailbaariksi pohjoismaisessa Bartenders’ Choice Awards -kilpailussa. Kupoli hurmaa pohjoisen luonnosta inspiroituvalla cocktail-menullaan, uniikilla miljööllään ja kunnianhimoisella otteellaan – ja tähtää seuraavaksi maailman parhaiden joukkoon.

Bartenders’ Choice Awards on pohjoismaisen baarialan arvostetuin tunnustus, joka nostaa esiin alueen cocktail-alan parhaimmistoa. Vuonna 2010 perustetussa palkinnossa pohjoismaiden johtavat baarialan ammattilaiset äänestävät vuosittain alansa kirkkaimmat tähdet, innovatiivisimmat konseptit ja muut baarialan suunnannäyttäjät eri kategorioissa. Kisan tuomaristo muodostuu 580:sta baariammattilaisesta ja cocktailharrastajasta.

”Alan huippuammattilaisten kuratoimalle ehdokaslistalle yltävät vain huippupaikat. Kupoli oli ehdolla useassa eri kategoriassa, mikä kertoo sekä konseptimme vahvuudesta, että sen herättämästä innostuksesta alan sisällä. Paras uusi cocktailbaari Suomessa -kategoriaan listatut paikat ovat kansainväliselläkin mittapuulla erittäin kovatasoisia, joten kultamitali on merkittävä tunnustus Kupolin tiimin tinkimättömälle ammattitaidolle ja luovuudelle”, kiittelee Bar Manager Timo Siitonen.

Keskiössä kotimaisuus ja kauden maut, tähtäimessä maailman huippu

Kupolin Bar Manager Timo Siitonen tunnetaan kotimaisen cocktailkulttuurin pioneerina. Vuoden alussa Kupolissa aloittanut Siitonen on uusinut cocktail-menun ja juomissa on jopa aiempaa selkeämmin läsnä paikalliset maut ja kotimaiset raaka-aineet. Uutuutena jokainen cocktail on tarjolla nyt myös mocktail-versiona, mikä tekee Kupolista kiinnostavan kohteen niin klassikkodrinkkien ystäville kuin alkoholittomista vaihtoehdoista kiinnostuneille.

”Mocktailien ja miedompien juomien suosio kasvaa vauhdilla. Yhä useampi asiakas etsii vaihtoehtoja, jotka tarjoavat elämyksellisen makukokemuksen ilman alkoholia. Trendi näkyy erityisesti cocktailbaareissa, joissa odotukset alkoholittomia juomia kohtaan ovat nousseet – niiden toivotaan olevan yhtä harkittuja, visuaalisia ja moniulotteisia kuin perinteiset cocktailit. Kupolissa tähän on vastattu kehittämällä jokaisesta cocktailista oma mocktail-versio ilman kompromisseja maun tai esillepanon suhteen. Toki tekemisemme ydin on edelleen normaaleissa maailmanluokan cocktaileissa, joiden alkoholiprosentit näkyvät selkeästi meidän uudellakin listalla”, Siitonen kertoo ja lisää:

”Koska Kupoli tähtää maailman parhaiden cocktailbaarien joukkoon, pitää meidän erottua useilla osa-alueilla. Emme pelkästään sekoita juomia, vaan rakennamme asiakaskokemusta aidosti uniikissa ympäristössä. Uskon, että tekninen osaamisemme ja puitteemme ovat vaadittavalla tasolla, joten seuraavaksi herätetään kansainvälistä huomiota juomalistallamme.”

Kupolin uudelta listalta löytyy klassikkojen lisäksi kaksi signature-cocktailia, jotka kuvastavat ainutlaatuista baaria. Raikkaan vihreässä Wheatgrass Sourissa giniä tukevat tuoreet yrtit kuten basilika, sitruunamelissa ja vehnäoras. Tumman punainen Cherry Blossom Fix yhdistää punaista karviaista, kirsikkaa, kirsikankukkaa sekä savuista viskiä.

Täysverinen cocktailbaari Helsingin kattojen yllä

Uuden Ylioppilastalon tornin kupolissa sijaitsevassa cocktailbaarissa on 80 asiakaspaikkaa, joista osa on entisen voimalan piipun suojana toimineessa lanternissa. Toisesta kerroksesta avautuu pääsy lanternia kiertävälle parvekkeelle, mistä voi ihailla Helsingin panoraamamaisemaa. NH Collection Helsinki Grand Hansa -hotellin Kupoli-cocktailbaari on avoinna keskiviikosta lauantaihin kello 17–01. Cocktailit 18–19 euroa. Kaikki cocktailit ovat saatavissa myös alkoholittomina versioina. Cocktailien lisäksi Kupolissa tarjoillaan samppanjaa, viinejä, mietoja ja alkoholittomia juomia.

NH Collection Helsinki Grand Hansa

NH Collection Helsinki Grand Hansa on korkeatasoinen hotelli, joka yhdistää historialliset puitteet moderniin vieraanvaraisuuteen. Helsingin keskeisimmällä paikalla rautatieaseman ja Ylioppilasaukion välissä sijaitsevassa hotellissa on 224 tyylikästä huonetta. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden kohtaamispaikkana aamiaisesta yömyssyyn palvelee ravintola Hansa Café Bar & Brasserie, kaupungin parhaat cocktailit ja hulppeimmat näköalat tarjoilee Kupoli-cocktailbaari ja hotellin monipuoliset kokous- ja juhlatilat tarjoavat puitteet unohtumattomille tapahtumille. Hotellin pohjakerroksessa sijaitsee suomalaisesta saunaperinteestä inspiroitunut, elämyksellinen Usva spa sekä hulppea 300 neliön Usva Wellness -kuntosali. NH Collection Helsinki Grand Hansa on osa kansainvälistä Minor-hotelliyhtiötä.

Lisätietoa: NH Collection Helsinki Grand Hansa



NH Collection Hotels & Resorts

NH Collection Hotels & Resorts on korkeatasoinen majoitusbrändi, jolla on lähes sata kohdetta ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa ja kasvava maailmanlaajuinen verkosto esimerkiksi Arabiemiirikunnissa, Malediiveilla ja Sri Lankassa. NH Collection tarjoaa poikkeuksellisia majoituskokemuksia yhdistäen täydellisesti mukavuuden, innovatiivisuuden, intuitiivisen palvelun, tyylikkään ympäristön ja yllättävät, paikallisen kulttuurin inspiroimat makuelämykset.

NH Collection on osa kansainvälistä Minor Hotels -hotelliyhtiötä ja kuuluu Minor DISCOVERY -uskollisuusohjelmaan. Lisätietoja saat osoitteesta nh-collection.com, ja voit seurata NH Collectionia Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa.



Minor Hotels

Minor Hotels on globaali hotelliketju, jolla on yli 550 hotellia, lomakeskusta ja -huoneistoa 58 maassa visionaan yhdistää ja innostaa. Hotellinomistajana, -operaattorina ja -sijoittajana Minor Hotels täyttää nykypäivän kansainvälisten matkailijoiden tarpeet ja toiveet monipuolisen kahdeksan hotellibrändin – Anantara, Avani, Elewana Collection, NH, NH Collection, nhow, Oaks ja Tivoli – sekä niihin liittyvien erilaisten yritysten kautta. Minor Hotelsin kunnianhimoisena kasvutavoitteena on avata globaalisti 280 uutta hotellia vuoden 2027 loppuun mennessä. Minor Hotels on maailman suurimman itsenäisten hotellien liittouman, Global Hotel Alliancen (GHA), jäsen ja osa Minor DISCOVERY -uskollisuusohjelmaa.

Lisätietoa: minorhotels.com sekä seuraamalla Minor Hotelsia Facebookissa ja Linkedinissä.