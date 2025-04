Nyt myös suun terveydenhoidon perhevalmennusta saa verkosta

Videoiden tavoitteena on edistää perheen suunterveydelle hyödyllisiä tapoja ja tottumuksia jo odotusaikana. Vanhemmilla on keskeinen rooli lasten suunterveyteen liittyvien tapojen ja asenteiden muovaamisessa. Siksi on tärkeää varmistaa, että perheen suuhygienia- ja ruokailutottumukset tukevat suun terveyttä.

Videoissa käydään läpi muun muassa raskauden aiheuttamia muutoksia äidin suun terveyteen, suun ja hampaiden omahoitoa, ravitsemusta sekä lapsen suun terveyttä.

Videot on tekstitetty suomeksi ja englanniksi.

Suun terveydenhuollon videot täydentävät perhe- ja synnytysvalmennuksen kokonaisuutta, jossa on tietoa vanhemmaksi tulemisesta, parisuhteen ja seksuaalisuuden muutoksista, synnytyksestä sekä vauvanhoidosta ja imetyksestä.

Perhe- ja synnytysvalmennuskokonaisuus löytyy osoitteesta pirha.fi/perhevalmennus.