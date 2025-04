Suomalaisten aurinkosuojatuotteiden käyttö painottuu aurinkoisiin keleihin ja veden äärellä oleiluun

Lähes 40 %:a suomalaisista ei käytä aurinkosuojatuotteita, vaikka auringolta suojautuminen on tärkeää kaikille ihotyypistä riippumatta. Ihoa tulisi suojata vaattein, päähinein ja aurinkolasein sekä oleskelemalla varjossa. Paljaalle iholle kannattaa levittää aurinkosuojatuotetta. Ilahduttavasti nuoret 18–34-vuotiaat aikuiset ovat aktiivisimpia aurinkosuojatuotteiden käyttäjiä, ja myös lapsia suojataan kiitettävästi. Sen sijaan puolet yli 65-vuotiaista ei käytä aurinkosuojatuotteita lainkaan.



Tutkimuksen mukaan aurinkosuojia käytetään tyypillisimmin rannalla oleilleissa tai etelän lomilla. Auringolta tulisi kuitenkin suojautua myös silloin, kun emme varsinaisesti ota aurinkoa, koska arkiset ulkoaskareet ja päivittäinen ulkoilu lisäävät huomattavasti iholle kohdistuvan UV-säteilyn määrää. Pilvisinä päivinäkään ei tule unohtaa ihon suojaamista, koska tällöin oleillaan helposti pidempiä aikoja ulkona, mikä lisää säteilylle altistumista. Usein liialliseksi auringolle altistumiseksi mielletään vain ihon palaminen, vaikka ihon ruskettuminen itsessään on jo merkki ihovauriosta, koska ruskettuminen on ihon puolustusmekanismi UV-säteilyä vastaan.



Aurinkosuojatuotteessa luvatun tehon saavuttamiseksi aurinkosuojatuotetta on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Lisäksi on valittava omalle iholle sopiva suojakerroin. Aurinkosuojatuotetta on myös lisättävä säännöllisin väliajoin sekä aina uimisen tai hikoilun jälkeen. Huolestuttavaa on, että 40 %:a suomalaisista levittää suojaa iholle vain kerran päivässä. Suomalaisista aikuisista 75 %:a ilmoittaa kuitenkin käyttävänsä korkeaa tai erittäin korkeaa aurinkosuojaa, 78 %:a valitsee lapselleen myös korkean tai erittäin korkean suojan tuotteen, mikä on hyvä asia. Lapsille käytetään pääsääntöisesti erityisesti lapsille tarkoitettuja tuotteita.

Aurinkosuojatuotteissa käytetyt suojakertoimet:

Suojakerroin sanallisesti Suojakerroin numeerisesti Erittäin korkea suoja 50+ Korkea suoja 30, 50 Keskitason suoja 15, 20, 25 Matala suoja 6, 10

Tietoa selvityksestä:

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry selvitti viikolla 8 aurinkosuojien kuluttajakyselyllä suomalaisten suojautumista auringolta ja aurinkosuojatuotteiden käyttöä osana auringolta suojautumista. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Otos edustaa 18–75-vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.