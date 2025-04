Katri Makkonen mukana perustamassa vaativaan viestintään erikoistunutta yritystä

“Ympäröivä maailma on yhä nopeampi ja epävarmempi. Yritykset kohtaavat koko ajan tilanteita, joissa viestinnän onnistuminen on kriittisen tärkeää. Laaja yhteiskunnallinen ymmärryksemme yhdistettynä kokemuksen tuomaan osaamiseen tekee meistä erinomaisen kumppanin, kun asiakas tarvitsee analyysiä, ennakointia ja konkreettisia neuvoja”, sanoo myös toimittajana ja tasavallan presidentin viestintäpäällikkönä työskennellyt Katri Makkonen.



Aina Advisors auttaa asiakkaitaan mainekohuissa- ja kriiseissä sekä niihin varautumisessa. Harkittua viestintää tarvitaan myös muutostilanteissa, joita ovat esimerkiksi yrityskaupat, investoinnit, uudistukset, tietoturvaongelmat sekä geopoliittisen epävakauden aiheuttamat kysymykset.



“Yritykset törmäävät yhä useammin myös tilanteisiin, joissa heitä haastetaan moraalisin argumentein. Ei riitä, että päätökset on tehty juridisesti oikein, jos ne eivät vastaa käsityksiä oikeasta ja väärästä. Tällaiset vahvoja tunteita herättävät vaikeat keskustelut ovat osaamisemme ydintä”, perustajaosakkaat summaavat.



Neuvonannon ja viestinnän tuotannon rinnalla yritys tarjoaa myös koulutuksia ja valmennuksia. Aina Advisors tarjoaa kokenutta, nopeaa ja juuri asiakkaan tarpeisiin räätälöityä tukea.



“Tässä ajassa kysyntää on etenkin erikoistuneelle viestinnälle. Neuvonannon laatu on aina tekijöidensä summa. Uskallan sanoa, että olemme kovan luokan osaajia ja yhdessä muodostamme ainutlaatuisen tiimin”, Makkonen kiteyttää.