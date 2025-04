Momentum Kirjojen syksy 2025: psykologinen trilleri perhedraamasta, elämäkerrallinen romaani ravintolamuusikon elämästä, tietokirja suomikiekon tähdistä ja lukemisvastaisuuteen tarttuva lastenkirja – sekä paljon muuta!

KOTIMAINEN KAUNOKIRJALLISUUS

Essi Ruohola: Hämä-hämähäkki

Perheenäiti Eva Uuttu-Laine saa isänsä kuoleman myötä uutta tietoa menneisyydestään ja ihmisistä, jotka ovat eläneet ennen hänen aikaansa. Hän joutuu kyseenalaistamaan kaikki sukuhistoriastaan tietämänsä seikat, ennen kaikkea isoisänsä itsemurhan hämäläisen navetan ylisillä vuonna 1971. Ajan armottoman hampaan hiomat ja hämähäkinverkkojen peittämät, edellisten sukupolvien kätketyt salaisuudet selviävät hänelle säie säikeeltä hänen ajautuessaan yhä syvemmälle tutkimuksissaan. Samalla, kun salaisuuksien verkot väistyvät menneisyyden tieltä, löytää hän myös seittiin kiedotun totuuden itsestään.

Essi Ruohola (s. 1987) yhdistää psykologisessa trillerissään nykyhetken ja historian tavalla, joka puhuttelee voimakkaasti ja koskettavalla tavalla psykologisen jännityksen ja perhedraaman ystäviä. Hämä-hämähäkki on Ruoholan esikoisteos. Vuonna 2023 hän voitti Kouvolan dekkaripäivien kirjoituskilpailun novellillaan Perhossolki.

Tuula Väyrynen: Satasen sukusalaisuus

Mitä tapahtuu, kun outo ihminen ilmoittautuu sukulaisten velipuoleksi? Löytyykö Kämyn sotaretkien salaisuuteen selvyyttä juoruista, rakkauskirjeistä, sotilaspassin tutkimisesta? Mitä salaisuuksia paljastuu, kun neljä sotien jälkeen syntynyttä sisarusta selvittelee perintöasioitaan? Satasen sukusalaisuus on monikerroksinen teos neljän sisaruksen matkasta eräältä Suomen kulmalta nykypäivään. Se on kertomus perinnönjaosta, jossa ei jaetakaan tavaraa, vaan isältä ja äidiltä saatua henkistä pääomaa. Sen avaavat yhteiset muistot, kirjeet ja salaisuus, jota yhteisvoimin yritetään selvittää. Tuntematonta isää etsitään sekä sota-ajan että nykyajan miehistä. Romaani tutkii ihmisen rikkautta ja köyhyyttä, hyvyyttä ja pahuutta. Vanha kainuulainen kerrontatyyli ja pikkutarinoiden välähdyksenomaisuus tavoittaa komiikallaan ja huumorillaan myös kaupunkieläjät.

Kempeleellä asuva, Suomussalmella ja Kajaanissa lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Tuula Väyrynen on tehnyt työuransa äidinkielen lehtorina. Hän on aiemmin kirjoittanut suurten ikäluokkien vaiheista kertovan tietokirjan Elonkaaret sekä 1950-luvusta kertovan kuvakirjan Kylä elää. Hän ottaa myös aktiivisesti kantaa lehtien yleisöpalstoilla ihmisyyttä, kasvatusta, yhteiskunnan näköaloja ja historiaa käsittelevillä kirjoituksillaan.

Ville Mutka: Menestyjän käsikirja

Menestyjän käsikirja on fiktiivinen tarinamuotoinen käsikirja, jossa sen kuvitteellinen kirjoittaja esittelee matkansa palkansaajaorjuudesta oman elämänsä herraksi: menestyjäksi. Kirja koostuu kahdesta osasta: Yksilöstä ja Yhteiskunnasta. Ensimmäisessä osassa kertoja perustelee valintojensa ja alansa keskeisten käsitteiden kautta elämäntyylinsä ylivertaisuutta ratkoessaan kalapuikkotehtailija amiraali Lohen eksistentiaalista ongelmaa. Toisessa osassa päähenkilö pyrkii yhteyteen tulevan pääministeri Markku Vormiston kanssa sinetöidäkseen menestyjästatuksensa jättämällä jälkensä suomalaiseen yhteiskuntaan. Tarinassa kertoja opastaa lukijaa omien kokemustensa kautta lukijaa kohti menestystä. Menestyjän käsikirja on kivikasvoista poliittista satiiria. Kertomusta rytmittävät tekstiin sisällytetyt pseudotieteelliset tietoiskut, joissa kertoja esittelee alansa käsitteistöä Friedman’s Doctrine -oppijärjestelmän kautta.

Teoksen kirjoittaja V. Mutka kuvaa itseään ”yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolustajaksi, arjen satiirikoksi ja ei-vakavasti otettavaksi henkilöksi” ja ”ihmettelee päivästä toiseen sitä, kuinka todellisuus näyttäytyy kerta toisensa jälkeen absurdimpana kuin voisi itse koskaan keksiä”.

Raimo Jokisalmi: Tuhannen kapakan kautta – ravintolamuusikon tie

Romaani kertoo elävästi ravintolamuusikon arjesta 1970-luvun Suomessa: raskaasta työstä ja ajoittaisista puutteellisista työoloista, mutta myös pienistä iloista, kun joku tuntematon käy kiittelemässä ja ihmiset tanssilattialla löytävät toisensa.

Iisalmella asuva Raimo Jokisalmi (s. 1947) on aikoinaan toiminut tanssimuusikkona kymmenien vuosien ajan. Sittemmin hän on kirjoittanut viisi tietokirjaa. Tuhannen kapakan kautta – ravintolamuusikon tie on hänen ensimmäinen kaunokirjallinen teoksensa. Jokisalmi on hionut teostaan vuosikaudet, ja sen ensimmäiset versiot hän kirjoitti jo 1990-luvulla.

TIETOKIRJAT

Elina Reenkola: Nainen ja luovuus

Elina Reenkola kysyy teoksessaan, voisiko ihmisen myönteistä luovuutta valjastaa edistämään rauhaa ja maapallon luonnon kukoistusta hävityksen sijaan? Teos pohtii feminiinisen ja maskuliinisen luovuuden ominaispiirteitä ja eroja. Molempia tarvitaan täydentämään toisiaan. Feminiininen luovuus on myönteisenä uutta synnyttävää ja elämää suojelevaa, maskuliininen luovuus esteitä raivaavaa. Tuhoavina ne voivat olla sitovia ja väkivaltaisia. Kirjassaan Reenkola tarkastelee kirjallisuudesta ja elokuvista poimimiensa valaisevien esimerkkien avulla laajalti naisen luovuuden edellytyksiä sekä estymiä ja niihin liittyvää ahdistusta.

Elina Reenkola (s. 1945) on tehnyt pitkän uran kouluttajana ja kirjoittajana sekä toiminut kansainvälisissä tehtävissä. Hän luennoi ja kouluttaa edelleen.

Michael Sundstén: Suomi-kiekon tähtikartasto

Suomen A-maajoukkuetta aikuisten arvokisoissa ja NHL-pelipaikan valloittaneita suomalaiskiekkoilijoita on jo lähes 600. Vanhin pelaaja on syntynyt vuonna 1913, nuorin hädin tuskin täyttänyt 18. He kaikki pääsevät nyt yksissä kansissa esiin kovimpine saavutuksineen ja erityispiirteineen pelaajina. Kiekkoilijoiden kautta piirtyy tarkka kuva, miten olosuhteet ja Suomen kansainvälinen jääkiekkomenestys on kehittynyt. Teoksesta selviää kuka voitti SM-sarjan pistepörssin sotavankeudesta pari kuukautta selvittyään, kuka hämmentäjä on tehnyt enemmän NHL:n playoff-maaleja kuin Gordie Howe ja kuka aloitti pääsarjauransa 9 perättäisellä SM-mitalilla.

Kirjailija ja urheilutoimittaja Michael Sundstén on halunnut omistaa teoksen joulun alla pitkän syöpäsairauden takia menehtyneelle tädilleen Lissulle. Hänellä oli tapana kuunnella Lahden Pelicansin liigapelejä radiosta, ja täti oli usein lastenlastensa pihapeleissä maalivahtina.

LAPSET JA NUORET

Anna-Marie Rusko: Elias avaa lukemislukon

Kuvitettu kirja kertoo 6-8-vuotiaille pojille suunnatun, lämminhenkisen tarinan, joka viihdyttää ja herättelee alkulukijaikäisten kiinnostusta sujuvaa lukutaitoa kohti. Se tuo myös esiin lukivaikeuteen tai -vastaisuuteen liittyviä tunteita sekä tarjoaa tarinan avulla mahdollisuuden aloittaa keskustelua lukemisesta ja sen hankaluudesta. Kirjan lopusta löytyy Innokas lukija -diplomi sekä tietopaketti aikuisille, joka helpottaa lukuharjoittelua tarvitsevan lapsen tukemista ja antaa käytännön vinkkejä, kuinka auttaa lasta parantamaan lukutaitoaan arjen touhujen keskellä.

Anna-Marie Rusko on luovaa kirjoittamista yliopistossa opiskellut äiti, joka haluaa kannustaa lapsia ja aikuisia yhteisiin lukuhetkiin sekä lisätä lukuvastaisten tyttöjen ja poikien lukutaitoa ja -intoa. Kirjan upean kuvituksen on tehnyt Anna Helminen.

Minna Keränen: Pelastusoperaatio Haukka

Paju on tehnyt itselleen täydellisen kesälomasuunnitelman: uintia, laiskottelua ja tietokonepelailua. Äiti kuitenkin tuhoaa hänen aikeensa päättäessään lähettää Pajun kesäleirille. Ja millaiselle kesäleirille! Lintukoto tuntuu olevan täynnä sekopäitä; kivoja, mutta aivan pimeitä tyyppejä. Mikä heitä vaivaa ja miksi he tuntuvat tietävän Pajun asioista enemmän kuin tämä itse? Kaiken huipuksi leirin hulluus alkaa tarttua Pajuunkin, ja pian hän huomaa viettävänsä uusien ystäviensä kanssa elämänsä kauheinta ja hauskinta kesää, josta ei puutu jännitystä eikä vaarallisia tilanteita. Onneksi ystävyksillä riittää rohkeutta... ja näkkileipää?

Minna Keränen elää ja hengittää rakkaudesta satuihin ja tarinoihin. Lapsena hän koki elävänsä puolittain fantasiamaailmassa, mutta aikuiseksi vartuttuaan unohti joksikin aikaa ensirakkautensa. Tarinat eivät kuitenkaan unohtaneet häntä, vaan halusivat tulla kerrotuiksi ja kuulluiksi. Niin syntyi kertomus iki-ihanasta Pajusta. Siviilissä Minna elää Karkkilassa ja tekee töitä koulussa.

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.