Pyörä kesäkuntoon ammattilaisten opissa!

Pyöräilykausi on täällä ja se tarkoittaa keväthuoltoa. Jos haluat huoltaa itse pyörääsi, mutta tila, taidot tai työkalut puuttuvat, kannattaa suunnata Pyöräkeskukseen. Suosittu Pyöräkeskus avautuu taas 1.4.2025 Töölönlahden puiston tapahtuma-aukiolla ja palvelee arkisin ja joka kuukauden ensimmäinen lauantai klo 9–17. Viime vuodesta tutulla paikalla toimintaa pyörittää toista vuotta Kaupunkiliikenteen yhteistyökumppani Inurba Mobility.

Huoltopukit

Pyöränhuoltopukit löytyvät useimmilta Helsingin metroasemilta ja ne ovat käytössäsi kaikkina aikoina ympäri vuoden. Huoltopukista löydät pumpun sekä työkaluja pyörän pikahuoltoon. Kaupunkiliikenteen pyöränhuoltopukit tunnistat keltaisesta väristä ja ne on tarkoitettu pyörän nopeaa perushuoltoa varten. Huoltopukilla pyörän saa asetettua telineelle, jolloin huoltaminen on helpompaa. Lisäksi pukista löytyy monikäyttötyökaluja, kuten kuusiokoloavaimia tavallisimpien pulttien pyörittelemiseen ja akselin muttereihin lenkkiavain, jolla saa renkaan vaihdettua tai ketjun kiristettyä. Renkaiden täyttöä varten pukissa on jalkapumppu.

Seuraavien metroasemien yhteydestä löydät tällä hetkellä Kaupunkiliikenteen pyöränhuoltopukin: Hakaniemi, Herttoniemi, Itäkeskus, Koivusaari, Kontula, Kulosaari, Mellunmäki, Puotila, Rastila, Siilitie ja Myllypuro. Lisäksi Huoltopukit löytyvät Huopalahden, Oulunkylän ja Puistolan juna-asemilta.

Lisäksi Kaupunkiliikenteen hallinnoimasta Kaisantunnelin Pyörätallista löytyvät muun muassa pyöränpesupiste, pyöränhuoltopiste (työkaluja, renkaantäyttö, painemittari) sekä yksityisen pyöränhuoltoliikkeen tarjoama maksullinen pyöränhuoltopalvelu.

Kaupunkiliikenne Oy tuottaa ja kehittää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Helsinkiin erilaisia pyöräliikenteen palveluita. Pyöräkeskuksen palvelujen tarjoaminen on osa kokonaisvaltaista pyöräliikenteen edistämistä.

