Kuopion kasarmikortteli rakennuksineen siirtyy paikallisten yrittäjien omistukseen

"Kuopion kasarmikortteli on merkittävä osa kaupungin kulttuurihistoriallista perintöä. On ilahduttavaa, että alueen tulevasta kehittämisestä vastaavat toimijat, joilla on ymmärrystä ja tahtoa vaalia sen ainutlaatuista historiaa", sanoo kohteen myynnistä vastannut Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Antti-Ville Haapanen.

Alueella on neljä vanhaa kasarmirakennusta, joista vanhin rakennuksista on vuonna 1900 valmistunut Tarkk’ampujapataljoonan perheellisten upseerien asuintalo. Kolme muuta rakennusta ovat venäläisen kasarmien rakennuskomitean rakennuttamia vuosina 1914- 1916.

”Olemme ylpeitä, että pääsemme paikallisina kehittämään Kuopion merkittävää kulttuurihistoriallista kohdetta. Alueen erinomainen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet luovat monipuolisia mahdollisuuksia kehitysratkaisuille. Aloitamme hankekehityksen ja neuvottelut mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa heti, jatkossa alueella voidaan nähdä esimerkiksi toimisto-, hoiva-, ja majoitustiloja asuintalojen lisäksi.” Rakennustyö Salmisen toimitusjohtaja Ilari Tiainen kommentoi.

Kiinteistö sijaitsee asuin-, liike-, toimisto-, palvelu- ja yleisten rakennusten korttelialueella. Asemakaavassa kasarmirakennukset on suojeltu ja tontilla on uudisrakennettavaa asuinrakennusoikeutta 4760 k-m2.