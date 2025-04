Työntekijän merkityksellisyyden tunne lisää vieraanvaraisuus- ja tapahtuma-alan houkuttelevuutta

Vieraanvaraisuus- ja tapahtuma-alalla (ravintola-, majoitus- ja matkailupalvelut sekä tapahtuma- ja elämystuotanto) on haasteita työvoiman veto- ja pitovoiman kanssa. Taustalla on koronapandemia, mutta myös eri sukupolvien erilaiset työtavat ja arvot. MERIT-hankkeen päätavoite on parantaa tilannetta kehittämällä työntekijöiden merkityksellisyyden kokemusta sekä esihenkilöiden johtamisosaamista. Hankkeessa ovat mukana Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lapin ammattikorkeakoulu.

Merkityksellisyyden tunne lisää työntekijöiden sitoutumista, kohentaa työhyvinvointia ja heijastuu myös asiakastyytyväisyyteen sekä liiketoiminnan tulokseen.

– TAMKissa on vahva palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen kehittämisen osaaminen - haluamme että asiakas saa haluamansa ja enemmänkin. Nyt sovellamme tätä ajattelua työntekijän kokemukseen ja huomioimme hänet yhtä yksilöllisesti ja vuorovaikutteisesti kuin asiakkaan, kertoo lehtori Mika Kylänen TAMKista.

Työntekijän oma arvomaailma, identiteetti ja tulevaisuuden näkymät ovat arvokkaita tietoja. Niiden avulla on mahdollista löytää yhteensopiva johtamistapa ja tehdä esihenkilötyötä entistä paremmin.

Hankkeen kohderyhmiä ovat Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Lapissa toimivat alan mikro- ja pk-yritykset ja yrittäjät, esihenkilöt, työntekijät sekä työnhakijat. Erityishuomion kohteena ovat Y- ja Z-sukupolvien osaajat. Heille halutaan taata kokemus sosiaalisesti kestävästä alasta, jonka parissa kannattaa pysyä.

Hankkeen toimenpiteet sisältävät kohderyhmille suunnattuja kehittämiskyselyitä, haastatteluja, työpajoja, verkkovalmennuksia sekä webinaareja. Toimenpiteiden myötä karttuu tietoa, jonka pohjalta kehitetään työkaluja ja toimintamalleja alan käyttöön.

– Saimme hiljattain päätökseen valtakunnallisen kyselyn, jossa selvitettiin, miten merkityksellinen työntekijäkokemus näkyy työpaikoilla. Saimme noin 100 vastausta ja analysoimme tuloksia parhaillaan. Seuraavaksi alamme tehdä työntekijöiden ja esihenkilöiden verkkohaastatteluja. Kyselyissä ja haastatteluissa saatuja tietoja yhdistetään olennaisiin tilastoihin, jolloin saadaan muodostettua alan tilannekuva. Pian käynnistyvät myös työntekijöille suunnatut verkkotyöpajat eli “TyöntekijäTiistait”, Kylänen kertoo tämän hetken toimista.

Hankkeen konkreettisena lopputuotoksena syntyy alan yrityksille ja esihenkilöille suunnattu toimintamalli sähköisen opaskirjan muodossa.

Tutustu MERIT-hankkeen verkkosivuihin.