Parasta rakentamassa HJK ja Jatke Oy

Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni, joka on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista rakennusalan yrityksistä. Jatke rakentaa ja korjaa pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää.

Yhteiset arvot toivat HJK:n ja Jatkeen yhteen. Kumppanuuden ytimessä onkin yhteiskuntavastuu, joka ilmenee konkreettisena tekona. Osa kumppanuussopimuksen rahallisesta korvauksesta ohjataan suoraan Aulis Rytkönen -rahastoon, jolla tuetaan HJK:n junioripelaajien harrastustoimintaa.

– Parasta rakentamassa kumpikin omalla alallaan. Yhteistyön sopiminen Jatkeen kanssa sujui luontevasti ja sujuvasti, jolloin on hienoa rakentaa yhteistyötämme. On myös mahtavaa, että yhteistyömme koskee koko HJK-seurayhteisöä. Tästä konkreettisena osoituksena Jatkeen voi nähdä niin miesten, naisten kuin Klubi 04 -joukkueiden shortseissa, kertoo HJK:n myyntijohtaja Esko Villman.

– On hienoa päästä Klubiperheeseen mukaan. Olemme vahvasti sitä mieltä, että parhaaksi ei tulla vahingossa, vaan periksiantamattomalla ja pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Haluamme olla tukemassa Klubia ja ennen kaikkea auttaa taloudellisten haasteiden kanssa painivia futisperheitä Aulis Rytkönen -rahaston avulla, kertoo Jatke Oy:n asiakkuuksista ja kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Uotila.

Lisäksi Jatke näkyy jatkossa Bolt Arenan mainospinnoilla.