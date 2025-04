Maailma kylässä -festivaalilla 24 keskustelua ja puhetta rauhasta

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kaikkien etu – ”Niistä luopuminen on kuin astuisi tahallaan juoksuhiekkaan” 11.3.2025 11:52:52 EET | Tiedote

Yhdysvaltojen irtautuminen kestävän kehityksen tavoitteista on lyhytnäköistä ja myös vastoin sen omaa etua. Niin kauan, kun meillä on vain yksi maapallo, on meidän jokaisen etu, että toimintamme pysyy maapallon kantokyvyn rajoissa.