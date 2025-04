Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kopra: ”Investoinnit ja jalkaväkimiinojen käyttöönotto lisäävät merkittävästi Suomen puolustuskykyä"

”Näillä esityksillä hallitus osoittaa, että Suomessa otetaan toimintaympäristön kiristyminen vakavasti ja huomioidaan Ukrainan sodan oppeja. Hallitus katsoo tulevaisuuteen ja tekee tarvittavia päätöksiä jo nyt. Suomen puolustuksen kannalta ratkaisevat asiat on tehtävä ennakoivasti siten, että aloite on suomalaisilla”, Kopra toteaa.

Puolustusmenoja nostamalla Suomi vahvistaa puolustusta entisestään ja pääsee panostamaan maavoimien uudistukseen. Suomen kanta siihen, mille tasolle Naton puolustusmenotavoite tulisi korottaa, linjataan erikseen ennen Naton Haagin huippukokousta.

”Tämä päätös on erittäin merkittävä Suomen puolustuksen vahvistamiseksi. On hyvä, että hallitus toimii jo tässä kohdin ennen kesän Nato-huippukokousta. Monet Euroopan maat panostavat nyt puolustukseensa ja on tärkeä saada tilauksia sisään hyvissä ajoin”, Kopra huomauttaa.

Myös valmistelussa sopimuksesta irtautumisesta vastataan muuttuneeseen turvallisuusympäristöön. Naton jäsenenä Suomi puolustaa toimillaan myös liittokunnan rajaa. Jos Suomi irtautuisi sopimuksesta, Suomi olisi kuitenkin jatkossakin sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiin jalkaväkimiinojen vastuullisesti käytöstä ja globaalin työhön niiden haittojen vähentämiseksi.

”Ottawan sopimuksesta vetäytyminen on perusteltua, koska se rajoittaa mahdollisuuksiamme hyödyntää jalkaväkimiinoja, jotka ovat merkittävä puolustusase nykyaikaisessa sodankäynnissä. Toivottavasti päätöksenteko eduskunnassa etenee nyt nopeasti”, Kopra sanoo.

Puolustusvaliokunta käsittelee parhaillaan puolustusselontekoa. Kopran mukaan hallituksen esitykset eivät aiheuta erityisiä muutostarpeita. Tehdyt linjaukset tullaan huomioimaan valiokunnan työssä.