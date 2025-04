Pohteen sosiaalihuollon päätöksenteossa puutteita

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto otti sosiaalihuollon päätöksenteon oma-aloitteisesti selvitettäväksi julkisuudessa esille tuotujen epäkohtien johdosta. Lisäksi aluehallintovirastoon tuli useita epäkohtailmoituksia sekä yksi kantelu koskien Pohteen lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden sekä vammaispalveluiden asiakasohjausryhmien toimintaa valvonta-asian vireillä ollessa.

Pohteen sosiaalihuollon päätöksentekoon liittyvinä epäkohtina tuotiin esiin, että hyvinvointialueella päätöksentekoprosessi on muuttunut siten, että viranhaltijan on valmisteltava asiakasohjausryhmälle palveluhakemus tai perustelumuistio määräaikaan mennessä ja odotettava seuraavan asiakasohjausryhmän kokoontumista. Työntekijät ovat kokeneet, että asiakasohjausryhmässä on ohjeistettu heitä tekemään lyhytaikaisia päätöksiä, tinkimään palveluiden tuntimääristä ja jopa ohjattu epäämään asiakkaan hakema palvelu.

Aluehallintoviraston selvityksen mukaan Pohde on antanut osalle työntekijöistään virheellistä ohjeistusta liittyen asiakasohjausryhmän päätösvaltaan, jonka johdosta osa työntekijöistä on myös menetellyt sen mukaisesti.

Aluehallintoviraston mukaan virkasuhteessa olevan ammattihenkilön kuuluu itsenäisesti harkita ja tehdä päätös, myönnetäänkö sosiaalihuollon asiakkaalle hänen hakemansa palvelu tai tukitoimenpide. Asiakasohjausryhmä ei voi tehdä arviota asiakkaan palvelutarpeesta ja päättää asiakastarpeiden mukaisista palveluista ja tukitoimenpiteistä. Asiakasohjausryhmän kannanotto asiakkaalle myönnettävistä palveluista tai tukitoimenpiteistä ei sido työntekijää. Aluehallintovirasto katsoo, että asiakkaiden palvelujen saaminen oikea-aikaisesti voi vaarantua asiakasohjausryhmän käsittelyn keston vuoksi sekä asiakasohjausryhmän palauttaessa asioita uudelleen sosiaalityöntekijän käsiteltäväksi.

Aluehallintovirasto kiinnitti Pohteen huomiota myös asiakasasiakirjojen lainmukaiseen kirjaamiseen asiakasohjausryhmän käsittelyn osalta. Pohde ei voi kategorisesti kieltää työntekijöitään kirjaamasta asiakasasiakirjoihin, että asiakkaan asiaa on käsitelty asiakasohjausryhmässä. Asiakastietojen kirjaaminen on sosiaalihuollon ammattihenkilön vastuulla ja harkinnassa.

Aluehallintovirasto kehotti Pohteen sosiaalihuollon johtoa seuraamaan omavalvonnan keinoin asiakasohjauskäytäntöjä ja varmistamaan riittävin toimenpitein, että asiakasohjausryhmien toiminta toteutuu lain ja annetun ohjauksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Juristi Aliisa Ylipartanen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, 0295 017 046, aliisa.ylipartanen@avi.fi