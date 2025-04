”Järistys syöksee hauraat yhteisöt vielä syvempään kriisiin”

Selvitys: Uskonnolliset toimijat voivat edistää tasa-arvoa vaikuttamalla sosiaalisiin normeihin 13.3.2025 16:21:36 EET | Tiedote

Tänään 13.3. julkaistu selvitys 30 Years On from The Beijing Platform for Action: Faith-Based Actors as Catalyst Towards Positive Norm Change tuo esiin uskonnollisten toimijoiden roolin sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten asemaan vaikuttavien sosiaalisten normien muuttamisessa. Selvitys lanseerattiin YK:n naisten asemaa käsittelevän komitean istunnon yhteydessä, ja Lähetysseura oli yksi selvityksen julkaisijoista ja tuottajista.