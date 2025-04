Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Vikman: ”Miinasopimuksesta irtautuminen vahvistaa Suomen turvallisuutta ja puolustuskykyä”

Vikmanin mukaan jalkaväkimiinat tarvitaan uudelleen käyttöön Suomen puolustamiseen.

”Suomen turvallisuus on päättäjien tärkein tehtävä. Turvallisuusympäristö on huonontunut merkittävästi. Venäjä muodostaa vakavan ja pitkäestoisen uhan turvallisuudellemme. Suomella on pitkä raja puolustettavana. Päätökset vahvistavat Suomen puolustuskykyä ja turvallisuutta", Vikman sanoo.

Suomi aloittaa valmistelut jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopimuksesta irtaantumiseksi. Lisäksi Suomi nostaa puolustusmäärärahojen tason vähintään 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2029 mennessä.

”Toimet ovat uhka- ja tarvelähtöisiä. Suomen turvallisuus on tärkein tehtävämme. Se tapahtuu yhä vahvemman puolustuskyvyn ja varautumisen kautta, jotta saamme elää rauhassa.”

Vikmanin mukaan Suomen puolustus perustuu jatkuvaan turvallisuustilanteen seurantaan ja sitä tukevien päätösten tekemiseen, joiden tavoitteena on vahvistaa kansallista turvallisuutta-

”Suomen turvallisuus on meidän päättäjien tärkein tehtävä. Tarvitsemme jalkaväkimiinat uudelleen käyttöön Suomen puolustamiseen. Se on ollut Kokoomuksen yhteinen kanta jo vuodesta 2014. Venäjä käyttää jalkaväkimiinoja”, Vikman lisää.

Linjaus Ottawan sopimuksesta irtautumisesta perustuu puolustushallinnon ja ulkoministeriön tekemään selvitykseen, jossa on huomioitu myös Venäjän sodankäyntimenetelmät Ukrainassa, sodankuvan muutokset sekä Suomen omat puolustuskyvyn kehittämistarpeet.

"Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoite on turvata Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä varmistaa kansalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Tämä edellyttää jatkuvaa turvallisuusympäristön arviointia ja tarvittavien toimenpiteiden tekemistä. Tätä arviointia vasten on nyt tehty linjaus, että Ottawan sopimuksen irtautuminen on Suomen etu”, Vikman toteaa.