Tampereen seudun kiinteistömarkkinakatsaus: Tampereella vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat pysyneet korkeina ja asuntovuokrat nousussa

Kiinteistöinvestoinnit olivat vuonna 2024 vähäisiä koko Suomessa. Tampereen seudulla on kuitenkin käynnissä useita toimitilojen uudisrakennushankkeita, ja kiinteistökauppojen volyymi pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2023. Vuokra-asuntorakentaminen jopa hieman kasvoi Tampereen seudulla valtion tukeman tuotannon ansiosta. Vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat Tampereella korkeammat kuin muissa suurissa kaupungeissa, ja asuntovuokrien nousu jatkuu. Toimistovuokramarkkinoiden tilanne on haasteellisempi, sillä tyhjän toimistotilan määrä on Tampereella kasvanut, ja paikalliset asiantuntijat ennakoivat vajaakäytön lisääntyvän edelleen tänä vuonna.