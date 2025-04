Yritysvastuu- ja kestävyysraportointilait: mepit hyväksyivät soveltamisen lykkäämisen

Lykkääminen on osa EU:n lainsäädännön yksinkertaistamisprosessia

Suuret yritykset saavat vuoden lisäaikaa valmistautua huolellisuusvelvoitteisiin

Kestävyysraportointiin annetaan joillekin yhtiöille kaksi vuotta lisäaika

Osana EU:n pyrkimyksiä vahvistaa Euroopan kilpailukykyä mepit äänestivät komission esityksen puolesta äänin 531 puolesta, 69 vastaan ja 17 tyhjää.

Huolellisuusvelvoite ohjaa yrityksiä pienentämään ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksiaan. Torstain äänestyksen jälkeen jäsenmailla on vuosi lisäaikaa viedä velvoitteet osaksi lainsäädäntöään (uusi määräaika 26. heinäkuuta 2027 mennessä). Vuoden lisäaika koskee yrityksiä, joilla on yli 5 000 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 1,5 miljardia euroa. Lisäksi se koskee EU:n ulkopuolisia toimijoita, joiden liikevaihto EU:ssa on yli 1,5 miljardia euroa. Näiden yritysten tulee soveltaa lakia vuoteen 2028 mennessä.

Sääntöjen soveltaminen etenee vaiheittain uusiin yritysryhmiin. Soveltaminen alkaa vuonna 2028 myös seuraavan vaiheen yrityksille (yli 3 000 työntekijää ja liikevaihto yli 900 miljoona euroa sekä EU:n ulkopuoliset toimijat, joiden liikevaihto EU:ssa on yli 900 miljoonaa euroa).

Kestävyysraportointia lykätään kahdella vuodella niin, että yli 250 henkilön yrityksien tulee raportoida direktiivin mukaisesti vuonna 2028. Listautuneiden pienten ja keskisuurten yritysten tulee aloittaa raportointi vuonna 2029.

Taustaa

Euroopan komissio esitteli 26. helmikuuta useita lakiesityksiä sisältävän Omnibus I -paketin. Se sisältää huolellisuusvelvoitteen ja kestävyysraportoinnin lykkäämisen lisäksi direktiivin, joka muuttaisi niiden soveltamislaajuutta ja velvoitteita. Oikeudellisten asioiden valiokunnassa aloitetaan nyt toisen direktiivin työstäminen.

Seuraavaksi

Nopeuttaakseen toimenpiteiden hyväksymistä mepit päättivät tiistaina käsitellä esitykset kiireellisenä menettelynä. EU:n neuvoston pitää vielä hyväksyä lakiesitys virallisesti, ennen kuin se voi astua voimaan. Neuvosto antoi alustavan tukensa esitykselle 26. maaliskuuta 2025.

