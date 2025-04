EU:n tulee puolustaa omia intressejään myös kansainvälisesti

Mepit toteavat kahdessa keskiviikkona hyväksytyssä mietinnössä, että EU:n tulisi merkittävästi lisätä ja nopeuttaa Ukrainalle annettua tukea. Näin varmistetaan, että Ukrainan vahvuus mahdollisen tulitaukosopimuksen jälkeen voi toimia pelotteena uusia Venäjän hyökkäyksiä vastaan.

Parlamentti varoittaa tänään hyväksytyssä yhteisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa mietinnössä Venäjän vaarasta Euroopan turvallisuusarkkitehtuurille. Tekstin mukaan Venäjä aiheuttaa epävarmuutta ja uhkia erityisesti EU:n itäisissä naapurimaissa ja Länsi-Balkanin alueella. Mietintö hyväksyttiin äänin 378 puolesta, 188 vastaan ja 105 tyhjää.

Mepit ovat huolissaan Lähi-idän kiristyneestä tilanteesta ja pyytävät ulkosuhdejohtaja Kaja Kallasta lisäämään EU:n läsnäoloa alueella ja laatimaan aiheesta kattavan EU-strategian. Mepit peräänkuuluttavat pysyvän rauhan luomista israelilaisten ja palestiinalaisten välille ja pitävät myönteisenä palestiinalaishallinnon mahdollista paluuta Gazaan. Lisäksi mepit painottavat kahden valtion ratkaisun toteuttamista varten muodostetun maailmanlaajuisen allianssin tärkeyttä.

Yhteistyö Yhdysvaltojen ja muiden kumppanimaiden kanssa

Kiina, Venäjä, Iran ja muut pyrkivät horjuttamaan kansainvälistä järjestystä, ja geopoliittisen epävarmuuden kasvaessa yhteistyö samanmielisten kumppanien kanssa on tällä hetkellä tärkeää, todetaan mietinnössä. Mepit ovat huolissaan siitä, miten nopeasti Yhdysvaltojen uusi hallinto on purkanut vakiintuneita kumppanuuksia myötäillen Venäjää ja arvostellen omia pitkäaikaisia liittolaisiaan. Parlamentin kannan mukaan on tärkeämpää kuin koskaan jatkaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Mepit kannustavat jäsenvaltioita ylläpitämään kahdenvälisiä diplomaattisia kanavia Yhdysvaltojen edustajien kanssa osoittaen samalla yhtenäisyyttä ja sitoutumista EU:n yhteiseen kantaan.

Uskottavat ja vankat turvatakuut Ukrainalle

Tänään hyväksytyssä turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa mietinnössä mepit korostavat huolestuneisuuttaan Yhdysvaltojen muuttuneeseen kantaan koskien Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. He tuomitsevat yritykset ”kiristää Ukrainan johtoa antautumaan hyökkääjävaltio Venäjälle vain siksi, että voidaan ilmoittaa niin sanotun rauhansopimuksen aikaansaamisesta”. Mietintö hyväksyttiin äänin 399 puolesta, 198 vastaan ja 71 tyhjää.

Päätöslauselman mukaan mahdollisen rauhansopimuksen tulee kunnioittaa Ukrainan itsenäisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Rauhansopimuksen tulisi myös sisältää uskottavat ja vankat turvatakuut Ukrainalle. Mepit pitävät tervetulleina samanmielisten kumppanien pyrkimyksiä sekä Eurooppa-neuvoston 20. maaliskuuta hyväksyttyjä päätelmiä, joiden mukaan EU ja jäsenvaltiot ovat valmiita osallistumaan turvatakuiden antamiseen erityisesti Ukrainan puolustautumiskykyä tukemalla.

EU:n ja Naton välinen läheinen yhteistyö ja koordinointi

Päätöslauselmassa korostetaan, että EU:n ja Naton välistä koordinointia ja yhteistyötä pelotekyvyn kehittämisessä tarvitaan erityisesti ”johdonmukaisten, toisiaan täydentävien ja yhteentoimivien puolustusvoimavarojen kehittämisessä ja teollisuuden tuotantokapasiteetin vahvistamisessa”. Mepit pitävät myönteisenä Naton eurooppalaisen pilarin vahvistamista, mutta korostavat, että Euroopan puolustusunionin kehittämisen tulee kulkea käsi kädessä EU:n ja Naton välisen kumppanuuden syventämisen kanssa.

Parlamentti pyytää myös komissiota ”hankkimaan yhteistä velkarahoitusta, jotta unionilla olisi yhteistä rahoituskapasiteettia ottaa lainaa nykyisissä ja tulevissa poikkeus- ja kriisitilanteissa”. EU:lla on nyt ”kiireellinen tarve parantaa turvallisuutta ja puolustusta EU:n kansalaisten suojelemiseksi, pelotteen palauttamiseksi ja EU:n liittolaisten, ennen kaikkea Ukrainan, tukemiseksi”, todetaan tekstissä. Parlamentti korostaa, että tästä aiheutuva taakka on jaettava oikeudenmukaisesti.

Kommentit

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen mietinnön esittelijä David McAllister (EPP, Saksa) totesi istunnossa: ”Korostamme EU:n määrätietoisen ja itsevarman ulkopolitiikan merkitystä, jotta pystymme vastaamaan geopoliittisiin haasteisiin: Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, Lähi-idän konflikteihin ja kasvavaan geopoliittiseen kilpailuun. EU:n on kyettävä toteuttamaan omat strategiset tavoitteensa ja puolustamaan niitä. Parlamentin panos voi auttaa luomaan keskipitkän ja pitkän aikavälin strategisen vision, joka ohjaa ulkosuhdejohtajan toimintaa tällä vaalikaudella ja tulevaisuudessa.”

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan esittelijä Nicolás Pascual de la Parte (EPP, Espanja) totesi: ”Tämä mietintö on perusta EU:n vastaukselle, kun geopolitiikka muuttuu eri puolilla maailmaa. EU:n on otettava tulevaisuutensa omiin käsiinsä. Meidän on tulevina vuosina tehtävä tiivistä turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, mutta pitkällä aikavälillä myös luotava oma uskottava pelotteemme. Siksi meidän on investoitava paljon enemmän omaan turvallisuuteemme ja puolustukseemme sekä oltava samalla yhtenäisiä ja päättäväisiä. Meidän on myös jatkettava vahvan tuen antamista Ukrainalle, koska se puolustaa edelleen Euroopan alueellista koskemattomuutta, itsenäisyyttä ja arvoja.”