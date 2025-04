Kevään kansainvälistä huippujännitystä Otavalta

CARA HUNTER: TILINTEKO



Adam Fawley-sarja jatkuu!

Vuonna 2016 Adam Fawley tutki kahdeksanvuotiaan Daisyn katoamista. Lopulta tytön äiti tuomittiin lapsensa murhasta. Nyt true crime -sarja Pahamaineisen tuottaja saa vihiä, ettei poliisi selvittänyt silloisessa tutkinnassa aivan kaikkea. Pian löytyy ruumis, joka liittyy tuohon ratkaistuksi luultuun tapaukseen. Mitä Oxfordissa kadonneelle Daisy-tytölle tapahtui, ja miten Fawley saattoi epäonnistua niin traagisella tavalla?

Cara Hunter on yksi tämän hetken taitavimmista jännäristeistä, joka on vakuuttanut lukijat Adam Fawley -sarjallaan sekä omaperäisellä Murha perhepiirissä -mysteerillään. Hunterin romaaneja on myyty yksinomaan Isossa-Britanniassa yli miljoona kappaletta, ja niiden käännösoikeudet on myyty 25 maahan.

Tilinteon on suomentanut Johanna Laitila. Teos on ilmestynyt 20.3.







PATRICIA CORNWELL: LUONNOTON KUOLEMA



Suomalaisten lukijoiden rakastama, italialaista ruokaa ja viinejä harrastava tohtori Kay Scarpetta palaa jälleen!



Pohjois-Virginian erämaasta löytyy kahden retkeilijän jäänteet. Lähes tunnistamattomiksi silvotut ruumiit kuuluvat retkeilyvarusteliikkeen omistajapariskunnalle. Miksi heidät on surmattu näin raa’alla tavalla? Ja mitä pitäisi päätellä rikospaikalta löytyvistä hämmentävistä todisteista, kuten jättimäisestä jalanjäljestä? Ja miksi liittovaltion edustajat haluavat seurata kuolinsyytutkija Kay Scarpettan suorittamia ruumiinavauksia ja määrätä ne huippusalaisiksi?

Patricia Cornwellin kirjoja on myyty pelkästään Suomessa lähes kaksi miljoonaa kappaletta.

Luonnottoman kuoleman on suomentanut Ilkka Rekiaro. Teos ilmestyy 4.4.







SHARI LAPENA: VIHAN VARJOT



Idyllisessä Fairhillissä, jossa kaikki tuntevat toisensa ja kadut ovat turvallisia, tapahtuu järkyttävä murha. Lukiolaistyttö Diana Brewerin ruumis löytyy heinäpellosta. Paikalliset epäilevät Dianan omistushaluista poikaystävää, mutta poliisi löytää muita murhasta epäiltyjä. Tutkimusten edetessä pelko ja epäluulo valtaavat kaupungin. Vihan varjot on piinaavan jännittävä kertomus nuoren naisen kuolemasta, joka iskee parantumattoman haavan pienen yhteisön sydämeen.

Shari Lapena työskenteli asianajajana ja englannin kielen opettajana ennen kirjailijanuraansa. Hänen psykologiset trillerinsä ovat kansainvälisiä myyntimenestyksiä, ja niitä luetaan miltei 40 maassa. Teokset ovat tuttu näky myös New York Timesin bestseller-listan kärjessä.

"Loistava trilleri." – Cara Hunter

Vihan varjot -kirjan on suomentanut Paula Takio. Teos ilmestyy 24.4.





JØRN LIER HORST & THOMAS ENGER: SAVUVERHO



Norjan rakastetuimman dekkaristiduon sarja seuraa julkkistoimittaja Emma Rammin ja rikostutkija Alexander Blixin tutkimuksia. Nyt suomeksi julkaistava Savuverho on sarjan toinen osa.



Räjähdys Oslossa uudenvuodenaattona saa koko maan tolaltaan. Haavoittuneiden joukossa on poliisi Alexander Blixille vanhasta tutkinnasta tuttu nainen, 2-vuotiaana siepatun Patricia-tytön äiti. Blix oli 10 vuotta aiemmin mukana tutkimuksessa, mutta kadonneesta tytöstä ei löytynyt silloin jälkeäkään. Toimittaja Emma Ramm alkaa tutkia katoamista, ja pian Blix ja Ramm yrittävät kumpikin paljastaa kauheat salaisuudet, jotka verhoavat totuutta Patrician sieppauksesta.

Jørn Lier Horst, yli 10 miljoonaa kirjaa myynyt norjalainen tähtikirjailija ja entinen rikostutkija sekä Thomas Enger, norjalainen toimittaja, huippudekkaristi ja säveltäjä yhdistävät voimansa huippusuositussa Blix ja Ramm -sarjassa.

Enger ja Horst tietävät tarkalleen, miten manipuloida lukijaa." - Financial Times

Savuverhon on suomentanut Outi Menna. Teos ilmestyy 1.5.





