Liikunnan edistäminen Maalahdessa palkittiin hyvinvointitekona

– Eri toimijoiden työ hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on äärimmäisen tärkeää ja haluamme nostaa esiin tätä maakunnassa eri tasoilla tehtävää hienoa työtä, sanoo sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström.

Maalahden kunnassa oltiin ilahtuneita huomionosoituksesta.

– Tuntuu hienolta, että Maalahden kunta saa tunnustusta tekemästään laajasta ja merkittävästä liikuntaa edistävästä työstä. Meillä on sitoutunut henkilökunta, joka tekee loistavaa työtä liikunnan ilon välittämisessä sekä nuoremmille että vanhemmille, sanoo kunnanjohtaja Jenny Malmsten.

Maalahden kunta on kehittänyt toimintaa, että kaikilla kunnan asukkailla olisi mahdollisuus liikkua. Esimerkkeinä tästä ovat eri ikäryhmien sovelletut liikuntaryhmät ja liikuntaneuvojan palkkaaminen sekä varhaiskasvatuksen yksiköissä toimivat koulutetut liikuntavalmentajat.

– Kun aloittaa jotain uutta, on aina jännittävää nähdä tulokset ja vaikutukset ja nyt voimmekin todeta, että olemme ajatelleet ja tehneet aivan oikein, lisää hyvinvointipäällikkö Ann-Christine Holtti.

Palkinnon perusteluksi sektorijohtajat Pia-Maria Sjöström (lapset, nuoret ja perheet), Erkki Penttinen (työikäiset) ja Heidi Kotanen (ikäihmiset) kirjasivat näin:

Maalahden kunnalla on tiivis ja hyvä yhteistyö monien eri toimijoiden kanssa, mukaan lukien hyvinvointialue. Yhteistyössä kunta on kehittänyt toimintaa väestön liikkumisen mahdollistamiseen ja parantamiseen. Maalahden kunta järjestää eri ikäryhmille sovellettuja liikuntaryhmiä, jotka tavoittavat myös heitä, jotka eivät pysty osallistumaan tavallisiin ryhmiin. Maalahden kunnassa aikaan saatu ryhmätoiminta lisää myös yhteisöllisyyttä ja on hyvä tapa ehkäistä yksinäisyyttä.

Liikuntaneuvojan toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja liikuntaneuvoja järjestää ikäihmisille yksilökäyntejä sekä ryhmätoimintaa, johon osallistuu viikoittain noin 150 ikäihmistä. Lasten ja nuorten MOVE-tulosten perusteella kouluterveydenhoitajalla on myös mahdollisuus ohjata oppilaita liikuntaneuvojalle.

Näin Maalahdessa edistetään kuntalaisten liikkumista: