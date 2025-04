MLL:n raportti: Yhä nuoremmat lapset puhuvat psyykkisestä pahoinvoinnista

Hyvä Joulumieli -keräyksellä jaettiin 18 000 ruokalahjakorttia vähävaraisille lapsiperheille 23.12.2024 18:00:00 EET | Tiedote

Hyvä Joulumieli -keräyksen varoin hankitut ruokalahjakortit on toimitettu perille vähävaraisille lapsiperheille ympäri Suomen. Taloudellisten haasteiden kanssa painivia perheitä on tänä jouluna yhä enemmän ja avulle on suuri tarve.