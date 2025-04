SDP:n Paula Werning: Vankiloiden yliasutus uhkaa turvallisuutta, hallituksen toimittava välittömästi

Yle uutisoi eilen 31.3.2025 vankiloiden vakavasta yliasutuksesta ja sen vaikutuksista turvallisuuteen. Suomen suljetut vankilat ovat ajautuneet kriisiin vakavan yliasutuksen vuoksi. Vankiloissa on tällä hetkellä enemmän vankeja kuin niiden tilat ja resurssit kestävät, mikä heikentää turvallisuutta sekä vankien että henkilökunnan kannalta. Tilanteen kärjistymisestä kertoo se, että vankeja on jouduttu sijoittamaan jopa saunan pukutiloihin.

– Vankiloiden käyttöaste ylittää jatkuvasti turvallisena pidetyn 90 prosentin rajan. Esimerkiksi Helsingin vankilassa on lähes 400 vankia, vaikka paikkoja on vain 309. Tämä on kestämätöntä ja vaarantaa koko rikosseuraamusjärjestelmän toimivuuden, toteaa hallintovaliokunnan jäsen, kansanedustaja Paula Werning.

Yliasutus lisää vankiloissa väkivaltatapauksia ja jännitteitä. Viime vuosina väkivaltaisuus on selvästi lisääntynyt vankien keskuudessa sekä vankien ja henkilökunnan välillä. Vankien toiminnat, kuten työ- ja opiskelumahdollisuudet, viivästyvät, ja henkilökunnan resurssit riittävät enää vain välttämättömään. Lisäksi järjestäytyneen rikollisuuden valvonta vaikeutuu entisestään.

– Olemme tilanteessa, jossa vankilajärjestelmä on luhistumassa liian vähien resurssien vuoksi. Hallituksen on pikaisesti varmistettava, että vankiloihin saadaan lisää paikkoja ja henkilöstöä. Tämä on myös yhteiskunnallisen turvallisuuden kysymys, sillä vankiloiden yliasutus ja resurssien puute heikentävät rikosseuraamusjärjestelmän kykyä estää uusintarikollisuutta, Werning vaatii.

Rikosseuraamuslaitos ja asiantuntijat ovat varoittaneet resurssien riittämättömyydestä. Suomen vankiloissa vankien määrä on ollut kasvussa, ja vuonna 2024 määrä kasvoi 200:lla yhteensä 3 356 vankiin. Tämä johtuu muun muassa lainsäädännön muutoksista ja tuomioiden pitenemisestä.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan vankilapaikkoja tarvittaisiin Suomessa 800 vankipaikkaa pikimmiten lisää ja yli 1 300 vankipaikkaa vuoteen 2030 mennessä. Oikeusministeri Leena Meren mukaan uusimmat vankilat, Oulun vankila, Vaalan vankila ja Vantaan vankilan lisärakennus, tuovat vajaat 200 lisäpaikkaa, mikä on osa hallituksen toimia vankiloiden yliasutuksen vähentämiseksi.

– Tämä osoittaa, että asia on jo hallituksen agendalla, mutta lisätoimia tarvitaan. Suunta on oikea, mutta ei riittävä. Tarvitaan suurempia investointeja vankilatiloihin ja henkilökunnan vahvistamista. Hallitus ei voi ummistaa silmiään tältä ongelmalta, muuten turvallisuus vaarantuu niin vankiloiden sisällä kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Rangaistusten täytäntöönpanon on tapahduttava turvallisesti ja hallitusti. Hallituksen on tuotava eduskuntaan esitys vankilatilojen laajentamisesta ja henkilöstöresurssien lisäämisestä. Yhteiskunnan turvallisuuden ja oikeusvaltion toimivuuden kannalta vankiloiden olosuhteisiin on puututtava välittömästi, Werning summaa.