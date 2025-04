The Hotel Maria nimittää uuden hallituksen

Helsinki, 2. huhtikuuta 2025 – The Hotel Maria on nimittänyt uuden hallituksen tukemaan hotellin kehitystä ja vastaamaan kasvavaan luksusmatkailun kysyntään Pohjoismaissa.

Hallituksen puheenjohtajaksi on kutsuttu Berit Virtanen-Thewlis, joka aloittaa tehtävässään välittömästi. Berit Virtanen-Thewlis on kokenut hallitusammattilainen, jolla on pitkä kokemus liiketoiminnan, johtamisen ja viestinnän parista. Hotellin toimitusjohtaja Juha Mähönen jatkaa hallituksen varajäsenenä.

– Luksusmatkailu Helsingissä on selvässä kasvussa, ja The Hotel Marialla on hyvät edellytykset vastata tähän kysyntään, sanoo Mähönen. – Uusi hallitus tuo mukanaan osaamista, jonka avulla voimme kehittää palveluamme edelleen ja vahvistaa asemaamme kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa.

The Hotel Maria on viiden tähden hotelli Helsingin Kruununhaassa. Se avattiin joulukuussa 2023 puolella kapasiteetilla, ja täydellä kapasiteetilla heinäkuussa 2024. Hotelli on saanut osakseen runsaasti kansainvälistä huomiota. Hotelli on mukana Forbes Travel Guide 2025 -oppaassa ensimmäisenä suomalaisena kohteena, ja hotelli on vastaanottanut globaalia mediahuomiota arvostetuilta julkaisuilta, kuten kuten Condé Nast Traveler, Travel + Leisure, Vogue ja The New York Times. Lisäksi hotelli on valittu osaksi Historic Hotels Worldwide -verkostoa sen rakennusten historiallisen ja arkkitehtonisen arvon perusteella.

– Kiitämme lämpimästi edellistä puheenjohtajaa Samppa Lajusta hänen panoksestaan hotellin kehittämisessä ja toivotamme hänelle menestystä jatkoon, Mähönen lisää.