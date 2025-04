Pohjalaisorkesterit yhdistävät voimansa

Ruotsalainen B Tommy Andersson on luonut loistavan ja virtuoosimaisen orkesteriteoksen Enchanted Forest. Teos antaa nimen ylikapellimestari Anna-Maria Helsingin kevään toiselle konsertille. Se soitetaan komealla kokoonpanolla yhdessä Seinäjoen kaupunginorkesterin kanssa. Andersonin mestariteos on saanut innoituksensa Oscar Wilden runosta ja on lumoavaa linnunlaulua täynnä.

– Luonto ei inspiroi vain säveltäjiä. Se voi antaa myös muusikoille ja yleisölle toivoa epävarmoina aikoina, Helsing pohtii.

Myös Latvian kuuluisin säveltäjä Peteris Vask tutkii teoksissaan ihmisten suhdetta luontoon. Hänen huilukonsertossaan loistaa orkesterin oma kultakimpale, huilun äänenjohtaja Erica Nygård.

Teema pitää läpi illan ja konsertin kolmantena teoksena kuullaan Johannes Brahmsin toinen sinfonia, jonka hän sävelsi Itävallan huikaisevissa alppimaisemissa. Luonto pursuaa läpi sinfonian joka tahdista.

Anna-Maria Helsingin kevätkonsertissa tehdään siis ainutlaatuinen matka luontoon klassisen musiikin kautta. Tervetuloa ammentamaan voimaa musiikista ja kevään heräämisestä.

Anna-Mariaa pääsee tapaamaan konsertin väliajalla peilisalissa Meet & Greet -taiteilijatapaamisessa. Lisäksi vierailla on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla Pekka Seppäsen ajatuksia kulttuurin vaikutuksesta talouteen, hyvinvointiin ja yhteiskunnan kehitykseen. Seppänen on maan kuulu taloustarkkailija, kirjailija ja Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n hallituksen puheenjohtaja.