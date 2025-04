Töölönlahdenpuistoon suunnitellaan lisää tilaa luonnolle, leikille ja elämyksille

Töölönlahdenpuisto on osa laajempaa Töölönlahden viheraluetta, yhtä Helsingin tunnetuimista virkistysalueista. Puistoa reunustavat lukuisat kulttuurirakennukset kuten Finlandia-talo ja Hakasalmen huvila, ja se on osa ulkoilijoiden suosimaa Töölönlahden ympäri kulkevaa reitistöä.

Vuonna 2024 kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Töölönlahdenpuiston yleispiirteisen idea- ja konseptisuunnitelman, jonka mukaiset lähtökohdat ja tavoitteet toimivat pohjana nyt laadittavalle puistosuunnitelmalle. Puiston viihtyisyyttä parannettiin jo viime vuonna nopeilla, kokeiluluontoisilla toimenpiteillä, ja Töölönlahden kesäpuisto ihastuttikin kaupunkilaisia istutuksillaan ja vesileikkipaikallaan. Kesäpuisto on käytössä myös kahtena tulevana kesänä.

Etelän urbaanista kohti pohjoisosan luontoa

Töölönlahdenpuiston ja Makasiinipuiston suunnittelun lähtökohtana on vehreyden, viihtyisyyden ja elämyksellisyyden lisääminen, luontoarvojen säilyttäminen sekä toimintojen ja sujuvien yhteyksien kehittäminen. Puistoalueiden konsepti perustuu sijaintiin hyvin eriluontoisten alueiden keskellä. Puistot muuttuvat vaiheittain pohjoisen rannan luontopainotteisesta alueesta kohti etelän urbaania ja puistomaisempaa ilmettä.

Suunnitelmassa puistojen monimuotoisuutta ja elämyksellisyyttä kasvatetaan lisäämällä puustoa ja erityyppisiä kasvillisuusalueita. Suositusta kesäpuistosta säilytetään hyväksi havaitut elementit ja kehitellään aiheita eteenpäin koko puistoalueen mittakaavassa. Nykyisiä laajoja nurmialueita on tarkoitus jakaa pienemmiksi alueiksi niitty-, pensas- ja perennaistutuksilla. Suunnittelussa on mahdollistettu alueen arvojen suojeleminen. Mahdollisen myöhemmin suojeltavan alueen tarkempi rajaus ja suojelun toteuttamistapa ratkaistaan jatkovalmistelun yhteydessä.

– Kaupunkilaisilta saadut toiveet ja ideat sekä kesäpuistosta saadut kokemukset ja palaute pyritään yhdistämään Töölönlahdenpuiston näköiseksi kokonaisuudeksi. Suunnittelemme puistoon lisää tilaa luonnolle ja sen kokemiselle ympäri vuoden, mutta huolehdimme samalla alueen tärkeiden ulkoilu- ja kulkureittien toimivuudesta, kertoo projektinjohtaja Jere Saarikko Helsingin kaupungilta.

Puiston pohjoisosassa oleva rantakasvillisuus säilytetään. Lisäksi alueella torjutaan vieraslajeja. Ranta- ja luonnonniittyalueilla pyritään myös välttämään ihmisten aiheuttamaa kasvillisuusalueiden kulumista siten, että luontevat kulkureitit ohjataan nostetuille kansipoluille tai vastaaville rajatuille polkuyhteyksille kuten pitkospuille.

Töölönlahden kesäpuistossa pääsee keinumaan. Roni Rekomaa

Luonto ja vesi leikkipaikkojen teemoina

Eri toiminnallisia alueita on tulossa sekä lapsille että aikuisille. Nykyinen puiston pohjoisosassa oleva leikkipaikka korvataan kahdella leikkialueella, jotka on suunniteltu kaikenikäisten lasten käyttöön. Leikkialueilla käytetään puistoalueeseen sopivia puupintaisia ja -rakenteisia, neutraalin sävyisiä leikkivälineitä ja pintamateriaaleja. Eteläisen leikkipaikan teemana on vesileikki, ja pohjoisempaa leikkialuetta kuvaa luontopohjainen oppiminen ja luontoteemat. Ranta-alueelle sijoitettu lintutorni ja puiston vaihtelevilla kasvillisuusalueilla kiertelevä ”luontoseikkailupolku” tukevat leikkialueen teemaa. Eteläinen vesileikkialue perustuu Töölönlahden kesäpuiston leikkialueen kehittämiseen.

Töölönlahdenpuistoon tuodaan myös polveileva, luonnollista puroa ja lampia imitoiva vesielementti, johon ohjataan Töölönlahdesta pumpattavaa vettä. Osa vesiuomasta muotoillaan luonnonkivi- tai hiekkapohjaiseksi, jolloin siinä on parempi leikkiä. Nykyiselle tapahtuma-aukiolle sijoitetaan kivipinnasta hyötyviä toimintoja, kuten esimerkiksi kesäpuiston tanssilava ja skeittipooli.

Karamzininrannasta puistomainen aukio

Karamzininranta on Töölönlahdenpuiston ja Finlandia-talon väliin sijoittuva katu. Tällä hetkellä alueella sijaitsee Pikku-Finlandia, joka siirretään vuoden 2026 alussa Medialukion käyttöön Tapulikaupunkiin.

Karamzininrannasta suunnitellaan suurelta osin puistomainen aukio, joka tukee elävän ydinkeskustan ja Töölönlahdenpuiston kehittämistavoitteita sekä kunnioittaa Finlandia-talon arvoympäristöä. Alueesta muodostetaan viihtyisä ja turvallinen paikka oleskelulle ja kävelylle. Karamzininranta ja Finlandiatalon ympäristö liittyvät jatkossa saumattomammin Töölönlahden puiston alueeseen. Myös Karamzininrantaan suunnitellaan vesiaihetta elävöittämään aluetta.

Suunnitelmista keskustellaan Pikku-Finlandiassa torstaina 10. huhtikuuta

Suunnitelmaluonnoksia esitellään asukkaille torstaina 10.4.2025 klo 16–18 Pikku-Finlandian Honka-salissa osoitteessa Karamzininranta 4. Esittelyn jälkeen asukkaat voivat kierrellä ja tutustua suunnitelmiin eri pisteillä, keskustella asiantuntijoiden kanssa ja jättää mielipiteensä suunnitelmista.

Katu- ja puistosuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 9.–29.4.2025 Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Mielipiteitä voi lähettää sähköpostitse suoraan suunnittelijoille.

Tavoitteena on, että katusuunnitelma hyväksyttäisiin syksyllä 2025 kaupunkiympäristölautakunnassa, jolloin kadun rakentaminen voisi alkaa alkuvuodesta 2026, kun Pikku-Finlandia on siirretty alueelta pois. Puistosuunnitelma on menossa päätöksentekoon arviolta loppuvuodesta 2025. Puiston rakentaminen voisi alkaa loppuvuoden 2026 aikana.