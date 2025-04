Kiireellistä toimeentulotukea voi jatkossa saada vain välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja lääkkeisiin

Kela uudistaa kiireellisenä myönnettävän perustoimeentulotuen käytäntöjä 7.4.2025. Uudistuksen tärkein tavoite on varmistaa, että Kela arvioi hakemusten kiireellisyyden valtakunnallisesti yhtenäisin kriteerein. Sillä tähdätään asiakkaiden yhdenvertaisuuden lisäksi siihen, että kiireelliseen käsittelyyn ei päädy sellaisia hakemuksia, jotka eivät todellisuudessa ole kiireellisiä.

– Ymmärrämme, että jokaisen toimeentulotukea tarvitsevan tilanne on tiukka. Kiireellinen käsittely on kuitenkin lähtökohtaisesti tarkoitettu vain niihin äkillisiin elämänmuutoksiin tai tapahtumiin, joihin asiakas ei ole voinut mitenkään varautua. Kiireellisessä tilanteessa esimerkiksi ruoka tai lääkkeet ovat loppuneet tai loppumassa eikä niiden ostamiseen ole rahaa, kertoo toimeentulotuen etuuspäällikkö Marja-Leena Valkonen.

Toimeentulotuen normaali käsittelyaika on 7 arkipäivää

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Viimesijaisuus tarkoittaa sitä, että asiakkaan täytyy kykynsä mukaan huolehtia omasta ja perheensä toimeentulosta sekä hakea ensin kaikki muut etuudet, joihin hänellä saattaa olla oikeus.

– Kelassa on havaittu, että osa asiakkaista on pyytänyt kiirehtimistä myös ilman todellista tarvetta. Sitä on käytetty myös pidempiaikaisena keinona, jolla tuki on saatu tilille normaalia käsittelyaikaa nopeammin, ja kiireellisenä haettu maksusitoumus onkin sitten jätetty käyttämättä. On mahdollista, että samalla todellisissa kiiretilanteissa olevien asiakkaiden palvelu on voinut heikentyä, Marja-Leena Valkonen kertoo.

Perustoimeentulotuen normaali lakisääteinen käsittelyaika on 7 arkipäivää (ma–pe) siitä, kun hakemus ja kaikki tarvittavat liitteet ovat saapuneet Kelaan. Toteutunut käsittelyaika on kuitenkin ollut alkuvuoden aikana alle 5 arkipäivää. Kiireellinen toimeentulotukipäätös tehdään samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Maksusitoumuksen voi saada esimerkiksi elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin

Uudistus tarkoittaa sitä, että jatkossa asiakkaat saavat hakemuksen kiireellisimpiin osiin nykyistä useammin maksusitoumuksen esimerkiksi elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin. Muilta osin hakemus käsitellään normaalissa ajassa, ja esimerkiksi jo myönnetty elintarvikemaksusitoumus huomioidaan koko kuukauden toimeentulotuen määrässä.

Kela pyrkii arvioimaan tilanteen kiireellisyyden heti ensimmäisen puhelun tai palvelupisteellä käynnin yhteydessä. Toimeentulotuen palvelunumeron nauhoitteessa kerrotaan asiakkaille, että kiireellinen toimeentulotuki myönnetään yleensä vain maksusitoumuksin ja ettei kiireellisesti myönnetty maksusitoumus nopeuta koko toimeentulotukihakemuksen käsittelyä.

