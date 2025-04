Kangasalla Sahalahden hammashoitolan toiminta päättyy

Hyvinvointialueella tietoturvaloukkaus salasananvaihtopalvelu Passussa 31.3.2025 16:22:57 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueella havaittiin alkuvuodesta virhe käyttäjätunnuksen Passu-salasananvaihtopalvelussa, jossa voi vaihtaa uuden salasanan voimassa olevaan käyttäjätunnukseen. Virheen vuoksi käyttäjän suomi.fi -kirjautuminen on voinut jäädä voimaan 32 minuutin ajaksi. Virhe on korjattu helmikuussa ja asiasta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.