Oma Hämeen verkkosivujen hakutoiminto on uudistunut

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2024 tilinpäätöksen 1.4.2025 15:17:34 EEST | Uutinen

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen vuoden 2024 tilinpäätöstä. Oma Hämeen tilinpäätös vuodelle 2024 osoittaa, että hyvinvointialue on saanut käännettyä talouskehityksensä kohti parempaa haasteellisista olosuhteista ja valtion rahoitusjärjestelmän ongelmista huolimatta. Alijäämä vuoden 2024 tilinpäätöksessä on 47,1 miljoonaa euroa, mikä on 11,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin tammikuun tilinpäätösennusteessa. Alijäämän pienenemiseen vaikuttivat muun muassa tietyt kertaluontoiset erät, luottotappioiden pienentyminen sekä kunnilta saadut vuokrapalautukset. Aluehallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmisteluun ja esittää aluevaltuustolle, että tilikauden tulos siirretään taseen edellisten tilikausien alijäämätilille. Aluevaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen kokouksessaan toukokuun lopulla. Lisäksi aluehallitus merkitsi tiedoksi talouden tasapainottamisohjelmien 1 ja 2 tilanteen ja toimittaa ne tiedoksi aluevaltuustolle. Vuonna 2024 ei toteutunut yh