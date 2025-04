Roborock tehostaa älykotien yhteentoimivuutta Matter-päivityksellä – saumaton ohjaus nyt entistä helpompaa

Päivitys tuo mukanaan useita parannuksia ja on jatkoa Roborockin aiemmalle lupaukselle olla edelläkävijä Matter-protokollan käyttöönotossa. Matter-päivitys on merkittävä askel kohti saumatonta älykotien integraatiota, sillä se mahdollistaa Roborock-laitteiden vaivattoman ohjauksen Matter-yhteensopivissa järjestelmissä. Näin käyttäjät saavat entistä yhtenäisemmän, turvallisemman ja tehokkaamman älykotikokemuksen.

Matterin voima: mullistava tekijä robotti-imureille

Matter-protokolla on yleinen älykotistandardi, jonka Connectivity Standards Alliance (CSA) on luonut yhdistämään eri valmistajien ja alustojen laitteet. Roborock on ottanut Matterin jo varhain käyttöön ja on sitoutunut edelleen laitteiden yhteensopivuuteen. Näin varmistetaan, että Roborockin robotti-imurit kommunikoivat helposti ja turvallisesti muiden älykotilaitteiden, kuten puheavustajien, kanssa laitevalmistajasta riippumatta. Yhteentoimivuutta on odotettu robotti-imurialalla innokkaasti, sillä se poistaa yhteensopivuusongelmia, parantaa käyttökokemusta, lisää tietoturvaa ja helpottaa älykodin hallintaa yhdellä järjestelmällä.

Matter-yhteensopivat Roborock-laitteet ja laiteohjelmistopäivityksen tiedot

Seuraavat Roborock-mallit saavat laiteohjelmistopäivityksen 1. ja 10. huhtikuuta 2025 välisenä aikana. Päivitys on merkittävä laajennus Matter-protokollan tuelle Roborock-laitteissa, mikä parantaa entisestään käyttökokemusta. Käyttäjiä suositellaan odottamaan kärsivällisesti päivityksen saapumista, koska tarkka ajankohta riippuu käyttäjän aikavyöhykkeistä. Laitteet, jotka saavat Matter-toiminnot huhtikuun alussa, ovat seuraavat:

Näiden Matter-yhteensopivien laitteiden, kuten Roborockin uusimman Saros-sarjan, käyttäjät pääsevät nauttimaan entistä paremmasta yhteensopivuudesta esimerkiksi Apple Home-, Google Home- ja Amazon Alexa -alustojen kanssa, mikä takaa sujuvamman ja nopeamman älykotikokemuksen.

Tästä päivästä lähtien käyttäjät voivat helposti ohjata yhteensopivia Roborockin robotti-imureita Koti-sovelluksella iPhonessa, iPadissa, Apple Watchissa, Apple TV:ssä, HomePodissa tai Macissa, joissa on uusin laiteohjelmisto.

Huomioithan, että tietyt Matter-toiminnot voivat vaihdella Roborock-laitteen ja käytetyn ekosysteemin mukaan. Roborock jatkaa kuitenkin Matter-laiteohjelmistonsa jatkuvaa päivittämistä parantaakseen käyttökokemusta entisestään ja toimiakseen saumattomasti kaikkien suurimpien Matter-alustojen kanssa.

Lisätietoja eri ekosysteemien tavoista toteuttaa Matter-protokollaa ja niiden käyttäjille tarjoamista vaihtoehdoista löydät kyseisten järjestelmien kehittäjien verkkosivuilta tai laiteohjelmistopäivitysten tiedoista.

Matter-tukea laajennetaan yhä useampiin Roborock-laitteisiin

Roborock on sitoutunut laajentamaan Matter-yhteensopivuutta koko tuotevalikoimaansa. Yhtiö suunnittelee tuovansa tuen Roborock S8 Max Ultra- ja Qrevo Slim -malleille lähiviikkoina ja -kuukausina, ja lisää malleja on tulossa pian, mikä vahvistaa entisestään Roborockin asemaa älykoti-innovaatioiden johtajana.

Toimii Apple Koti -sovelluksen kanssa

Tästä päivästä lähtien käyttäjät voivat helposti ohjata yhteensopivia Roborockin robotti-imureita Koti-sovelluksella iPhonessa, iPadissa, Apple Watchissa, Apple TV:ssä, HomePodissa tai Macissa, joissa on uusin laiteohjelmisto. Kun käyttäjät ovat asentaneet Roborock S8 MaxV Ultran, joka on Apple Koti -järjestelmän kanssa yhteensopivaksi vahvistettu Roborock-tuote, he voivat ohjata sitä Koti-sovelluksella ja automatisoida toimintoja, kuten olohuoneen päivittäisen siivouksen tiettyyn kellonaikaan tai pyytää puhetoiminnolla Siriä siivoamaan keittiön.

