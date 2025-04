Vastauksia alaikäisten kysymyksiin oikeudenkäynneistä – laaja tietopaketti julkaistu tuomioistuimet.fissä

Sivustolla käsitellään oikeudenkäynteihin liittyviä asioita sekä rikoksen uhrin, todistajan että rikoksesta epäillyn näkökulmista. Lisäksi sivustolla on kerrottu, miten tuomioistuimissa ja oikeudenkäynnissä otetaan huomioon se, että käsiteltävässä asiassa yhtenä osallisena henkilönä on alaikäinen.

Kokonaisuuteen on koottu tietoa myös sellaisissa kysymyksissä, joita herää niille, jotka kohtaavat väkivaltaa, miettivät sen määritelmiä ja kaipaavat tietoa siitä, mitä laki sanoo alaikäisten seksisuhteisiin liittyen.

– Sisällön ja ilmaisun osalta on pakko tehdä kompromisseja, ja on selvää, että seitsemänvuotiaalla on erilaisia kysymyksiä kuin seitsemäntoistavuotiaalla. Pidämme silti tärkeänä, että sivuilta löytyy aivan oikeaa oikeudellista tietoa, vaikka joitakin rajauksia olemme joutuneet tekemään, kertoo tekstien tuottamisessa mukana ollut Tuomioistuinviraston erityisasiantuntija Nina Immonen.

– Vaikka joidenkin viranomaisten sivuilta löytyy tietoa tilanteista, joissa lapsi on joutunut rikoksen uhriksi, juurikaan ei ole olemassa tietoa alaikäiselle syytetylle tai todistajalle. ”Lapsi tai nuori oikeudessa” -sivusto on tästä syystä varsin ainutlaatuinen, Immonen jatkaa.

Toivomme palautetta sisällöstä ja kehitysehdotuksia sivuston käytettävyydestä esimerkiksi tuomarin, edunvalvojan, opettajan, sosiaalityöntekijän ja vanhemman näkökulmista, mutta kaikista mieluiten nuorilta itseltään, joiden kysymyksiin vastauksena sivusto on tehty.

Julkaistujen kokonaisuuksien avulla lasten ja nuorten oikeudellisiin asioihin liittyvät aikuiset voivat pysähtyä miettimään, millä tavalla he selostavat nuorille millaisia oikeudenkäynnit ovat, miten asiat etenevät ja mitä nuorelta itseltään odotetaan. Materiaalista toivotaan olevan hyötyä myös esimerkiksi peruskoulun opetustarkoituksissa.

Tutustu Lapsi tai nuori oikeudessa -sivustokokonaisuuteen.