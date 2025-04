KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ympäristölupaa

Pääsy tuomioistuimeen on toimivan oikeusvaltion edellytys 28.3.2025 13:50:19 EET | Tiedote

Suomessa oikeusvaltioperiaate on ollut perinteisesti vahva. Meilläkin on silti nähtävissä huolestuttavia merkkejä, jotka vaikuttavat tuomioistuimeen pääsyyn. Päätösten muutoksenhakua on rajoitettu, valitusoikeuksia kavennettu ja tuomioistuinmaksuja korotettu. Nämä kehityskulut voivat uhata oikeusvaltion ydintä eli jokaisen oikeutta saada asiansa riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi.