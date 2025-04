Prisma Riihimäen uudistus on valmis – raikas ilme ja sujuvampaa asiointia

Prisma Riihimäen kassat, neuvonta, kukkaosasto ja myymälän sisääntulot uudistuivat. Asiointi on sujuvampaa ja myymälän ilme raikkaampi.

"Kassa-alueemme näyttää todella hyvältä! Aiemmissa uudistuksissa emme muuttaneet kassa-aluetta, mutta nyt oli aika päivittää se nykyaikaan", kertoo ryhmäpäällikkö Minna Hovila-Myllylä.

Kassalinjasto on uudistettu, ja pikakassoja on järjestelty uudelleen. Uudet kassapöydät ovat nykyaikaisempia ja ergonomisempia.

"Uusissa pöydissä on korkeussäätö, mikä parantaa työntekijöidemme työergonomiaa. Kehitimme neuvonnan äänimaailmaa, ja lisäsimme sinne akustiikkalevyjä, jotka vaimentavat haittamelua. Se lisää asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä", kertoo palvelupäällikkö Pia Iivonen.

Asiakkaiden ja henkilökunnan toiveesta neuvontaa on laajennettu, ja sinne on lisätty laskutilaa tavaroille. Neuvonta on nyt tilava ja toimiva kokonaisuus, ja sen löydettävyys on parantunut.

Kassa-alueen uudistukset vaikuttavat myös myymälän puolelle. Käyttötavaraosaston sisääntulo on nyt avarampi, ja kodin sisustuksen alueelle saatiin lisää tilaa kauden trendituotteille. Asiakkaiden palautteen perusteella Prisma Riihimäen kukkaosasto sai lisää tilaa ja uuden ilmeen.

"Päivitimme kukkaosastomme lähes 20 vuotta vanhat kalusteet uusiin. Samalla saimme kukka-alueelle enemmän tilaa, uuden kukkakylmiön ja paremman valaistuksen. Kukka-alue näyttää upealta ja houkuttelevalta. Uskon, että se on myös asiakkaidemme mieleen", kertoo myyntipäällikkö Kristian Boström.

Myymäläuudistus ja kaupan arjen pyörittäminen samanaikaisesti vaatii joustoa asiakkailta ja henkilökunnalta. Prisma Riihimäen arki on sujunut hyvin remontin keskellä.

"Iso kiitos henkilökunnallemme ja päälliköillemme, jotka ovat suoriutuneet hienosti remontin keskellä niin uudistuksesta kuin myymälän arjen pyörittämisestä. Kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, jotka ovat olleet kärsivällisiä, vaikka uudistuksen takia kassoja on toisinaan ollut todella vähän käytössä", kiittää ryhmäpäällikkö Minna Hovila-Myllylä.

Prisma Riihimäen uudistuksen avajaisia vietetään torstaista lauantaihin 3.–5.4. Lauantaina juhlat huipentuvat Lasten tapahtumaan. Tapahtumassa on paljon ohjelmaa koko perheelle, esimerkiksi ilmapallotaikuri, aarteiden etsintää, Sini ja Sulo -nallet, sekä Gaming Lounge -tapahtuma.

Gaming Lounge -tapahtumassa pääset tapaamaan huippusuosittua YouTubettaja Branua ja pelaamaan pleikkareilla ja pelitietokoneilla. Branu pelaa BrawlStarsia, konsoleissa pyörivät FC25 ja NHL25 ja pelitietokoneilla pelataan Fortniteä.