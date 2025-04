Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat

Purontien liittymän parantaminen ja alikulun rakentaminen käynnistyvät valtatiellä 20 Kiimingissä 1.4.2025 14:57:36 EEST | Tiedote

Purontien liittymän parantaminen ja kevyen liikenteen alikulkukäytävän rakentaminen käynnistyvät valtatiellä 20 Kiimingissä. Rakennustyöt alkavat huhtikuussa 2025. Urakka valmistuu lokakuuhun 2025 mennessä. Valtatielle 20 rakennetaan kanavoinnit ja liittymäalue muutetaan porrastetuksi siirtämällä Purontien liittymää Kuusamon suuntaan. Valtatielle 20 rakennetaan alikulkukäytävä kevyelle liikenteelle. Vesien hallintaa Kiiminkijoen kevättulvien varalta parannetaan kunnostamalla laskuoja ja rakentamalla tulvapenkereitä. Urakassa uusitaan myös alueen tievalaistus ja tehdään pysäkkijärjestelyitä linja-autoliikenteelle. Alikulkukäytävän rakennustöiden aikana valtatiellä on käytössä kiertotie ja alennettu nopeusrajoitus. Kevyelle liikenteelle ja jalankulkijoille on järjestetty opastettu reitti työmaan ohi. Urakan tavoitteena on parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteuttaa hankeen yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Urakan kustannusarvio on noin 1,85 milj.