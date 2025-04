Suomen U19-miehet Sveitsin MM-turnaukseen valittu

Suomi kohtaa alkulohkossaan Slovakian, Tanskan ja Tshekin. Suomen sijoittuessa lohkon kahden parhaan joukkoon on lauantaina edessä välierä, ja mitalien värit ratkotaan päätöspäivänä sunnuntaina.

– Meillä on koossa erittäin monipuolinen ja taitava ryhmä pelillisesti mutta suurin vahvuutemme on varmasti henkinen pääoma, päävalmentaja Jussi Huovinen kertoo.

– Pojat ovat pohtineet itseään erittäin paljon prosessin aikana, ja moni on kokenut suuria vastoinkäymisiä mutta rakentanut niiden kautta itsestään entistä vahvemman ihmisen. Poikien heittäytyminen ja kasvu on ollut ihailtavaa. On upeaa päästä iskemään kohti painetta ja nauttimaan joka hetkestä tällä porukalla. Uskon, että kisoissa tunnelma lämpenee mutta olemmehan kansa, joka rakastaa äärioloja ja kovaakin lämpöä.

MM-joukkueen valinta on joka kerta pitkä prosessi, jossa moni huippu jää lopulta myös valitun ryhmän ulkopuolelle.

– Erittäin vaikeat valinnat, sillä meillä on iso massa huippupelaajia näissäkin ikäluokissa. Erityisen suuren vaikeuden valintoihin tekivät ne pelaajat, jotka olivat uskaltaneet lyödä kaikki likoon ja heitä oli reilusti enemmän kuin 20. Yleensä, kun uskaltaa antaa kaikkensa ja heittäytyä toiminnalle ehdoitta, pettymys on suuri. Toisaalta taas, jos et anna kaikkea ja heittäydy, sinun on vaikea saavuttaa elämässä hyviä asioita ja kokea voimakkaita onnistumisen ja epäonnistumisen tunteita. Haluan uskoa, että opit, mitä tapahtumissa mukana olleet pelaajat ovat prosessista saaneet auttavat heitä tulevaisuudessa. Väittäisin, että tässä projektissa oli poikkeuksellisen suuri määrä pelaajia, jotka pääsivät maajoukkuetapahtumiin mukaan, päävalmentaja muistuttaa.

– Yhteistyö seurojen kanssa on ollut erittäin antoisaa, ja Suomessa seuroissa tehdään huippulaadukasta työtä junioreiden eteen, Jussi Huovinen alleviivaa.

– Olemme saaneet matkan varrella seuravalmentajien kanssa upeita sparrihetkiä, jotka ovat auttaneet sekä yksilöiden eteenpäin viemisessä että meidän joukkuepelaamisessamme, iso kiitos siitä. Toivottavasti myös seuravalmentajat ovat saaneet keskusteluista meidän kanssamme tukea arkeen.

MM-alkulohkot

Lohko A: Suomi Tshekki, Slovakia ja Tanska

Lohko B: Ruotsi, Sveitsi, Latvia ja Norja

Lohko C: Saksa, Singapore, Kanada ja Alankomaat

Lohko D: Viro, Australia, Espanja ja Slovenia

Suomen ottelut alkusarjassa sekä jatko-ottelut:

Ti 29.4. klo 17.00 Suomi–Slovakia

Ke 30.4. klo 20.00 Tanska–Suomi

To 1.5. klo 17.00 Tshekki–Suomi

La 3.5. klo 17.00 Välierä A1–B2

La 3.5. klo 20.00 Välierä B1–A2

Su 4.5. klo 14.00 Pronssiottelu

Su 4.5. klo 17.00 Loppuottelu

U19-ikäluokan maailmanmestaruudesta on tähän mennessä pelattu vuodesta 2001 alkaen 12 kertaa. Suomi on ollut joka kerta mitaleilla saaliinaan neljä MM-kultaa (2003, 2011, 2015 ja 2017), kolme hopeaa ja viisi pronssia.

Ruotsi on voittanut maailmanmestaruuden kuudesti ja Tshekki kahdesti.

Kaksi vuotta sitten Tanskassa Ruotsi palasi mestariksi Tshekin kahden perättäisen voiton jälkeen. Suomi sijoittui pronssille.

Suomen MM-joukkue: