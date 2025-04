Suomalaiset Ibizan valloituksessa

Maailman suurin juoksutapahtuma sunnuntaina 4.5.2025 5.3.2025 10:05:05 EET | Tiedote

Sunnuntaina 4.5. klo 14:00 liikutaan Wings for Life World Run -hyväntekeväisyystapahtumassa niiden puolesta, jotka eivät siihen itse kykene! Tapahtuman osallistumismaksu on 25 €, ja se menee lyhentämättömänä selkäydinvammojen tutkimukseen, kuntoutukseen sekä hoitotyöhön Wings for Life Foundationille. Säätiö on myös tehnyt yhteistyötä mm. Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa. Suomessa tapahtuman keulakuvana toimii monikertainen arvokisamitalisti Amanda Kotaja.